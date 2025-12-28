Según el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, Estados Unidos es el principal destino de las agroexportaciones peruanas, que a pesar de los aranceles que impuso el gobierno de ese país, el 35% de la producción del sector, entra a ese mercado, a octubre de este año. En entrevista con Correo adelantó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), junto con la Cancillería, están negociando con la administración Trump para liberar a otros productos peruanos del arancel que pagan para entrar a ese país, lo que está restando utilidad al productor de arándano, uva y espárrago.

El año pasado, las agroexportaciones sumaron $ 12,500 millones, ¿para este año cuánto se espera?

Sí, fueron $ 12.500 millones y este año cerraremos entre $ 14 mil y 15 mil millones. Este año ha mejorado la confianza empresarial y los problemas climatológicos como El Niño y el Yacu no se presentaron, la producción agrícola fue mucho mejor y creció 23.4% en toneladas, entre enero y octubre. En dólares creció 19.9%. Todavía faltan noviembre y diciembre, aún no han cerrado, son dos meses muy buenos para el mango, el arándano, la uva.

Los precios que se pagan no están tan malos...

No, no están tan malos, pero hay un gran volumen de productos que salen del país. La uva tiene una marcada temporada. Piura ya es una región importante. Antes salía solo de Ica, que es la principal, la más grande, y habrá una buena producción y exportación. La mayoría de lo que se exporta son frutas y hortalizas frescas. Sobre el espárrago, en toneladas estamos exportando un poco más que el año pasado, que sí tuvo una contracción de más menos 7% con respecto al 2023. A octubre de 2025, la producción de espárragos creció 10%, pero en valor es casi igual que el año anterior. Además, el espárrago tiene restricciones muy fuertes en Europa por un tema sanitario, pero ya hemos demostrado técnicamente que con el Perú no hay ningún problema. Exportamos espárragos frescos, principalmente, y los márgenes son pequeños. Desde el 2026 entra en vigencia la nueva Ley Agraria, que permitirá el pago de 15 y no 30% de Impuesto a la Renta.

Estados Unidos está aplicando aranceles a productos peruanos.

Respecto a los Estados Unidos, nosotros seguimos exportando al país del norte con aranceles o no, porque es el principal destino de nuestra agroexportación. En la actualidad es más o menos el 35% de todo lo que exporta el sector agrario al mercado norteamericano. Se envía todo tipo de producto agrario, tanto procesado como fresco. Es un buen mercado, finalmente. Recientemente (en noviembre) se ha liberado (de pagar aranceles) una parte. Por ejemplo, la palta ya no paga, tampoco el café, el cacao, la granada, pagaron aranceles por más de medio año.

¿Cuáles son los productos agroindustriales que sí pagan aranceles?

Hay otros productos que sí pagan, que son importantes dentro de la canasta agroexportadora y hoy tienen un peso importante, como, por ejemplo, el arándano, la uva también y es el que más sale. El espárrago también paga, las mandarinas también. Entonces, sí tenemos productos emblemáticos importantes de la canasta agroexportadora que todavía están bajo los efectos del arancel recíproco.

¿Se sabe si Perú está negociando para liberar a otros productos?

Sí, sí. El (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) Mincetur es el encargado de negociar aranceles, tratados de libre comercio (TLC). Hay un equipo muy bueno, muy técnico, con la actual ministra, Teresa Mera, quien fue viceministra de Comercio Exterior. Conoce muy bien todo este proceso, tiene años en el ministerio, lo están manejando bien, junto con la Cancillería. En cualquier momento puede haber novedades. Perú paga el menor nivel de aranceles, que el importador lo recarga al productor. Entonces, esto va a la vena del productor, a la utilidad del productor exportador.

¿Qué hay de la nueva Ley Agraria, cómo se está manejando su reglamento?

El reglamento ya se prepublicó, el de actividades agroindustriales, que son decisiones propias del Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), es lo que pedimos. Es un poco lo que ya teníamos, lo que está vigente realmente, nada más. En realidad son varios reglamentos más. El más importante es el de aspectos tributarios y por lo conversado con el Ministerio de Economía, debe estar saliendo todavía a inicios del 2026 (prepublicación de reglamento); se necesita reglamentar algunos espacios, pero no el referido a la (Impuesto a la ) Renta, empieza el próximo año con 15 % una vez que esté en el reglamento. Se debe hacer precisiones sobre cómo hacer algunos procedimientos que existen, por ejemplo, temas relacionados con el IGV, temas de consorcios, temas de algunos gastos, de depreciación. El porcentaje del aporte del (Impuesto a la) Renta está muy claro en la ley, no hay nada que reglamentar.

Con la nueva Ley Agraria, que entrará en vigencia desde el 2026, ¿se ha estimulando el interés de inversionistas por venir al Perú?

Evidentemente. Luego de un proceso largo, de cinco años, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y la imposición de la ley 31110, y tras idas y venidas en la Comisión Agraria del Congreso, se aprobó la nueva Ley Agraria, y en octubre del 2024 se publicó. Conforme ha ido evolucionando y avanzando, ha mejorado la confianza empresarial, perdida en 2020. Estuve en los últimos meses del año pasado en Asia, en España, en Estados Unidos, en Colombia y en Chile, en eventos de promoción de productos peruanos y de inversiones. Con la publicación de la nueva Ley Agraria pudimos comprobar el interés que ha generado entre inversionistas de Europa, de EE.UU., mexicanos. He recibido delegaciones de Centroamérica cuando estuve en Colombia, en Medellín, en Bogotá y en Santiago.

¿Hay interés en invertir en tierras de cultivo, o para asociarse con inversionistas o empresas peruanas peruanos?

En proyectos agrícolas, principalmente, pero también quieren invertir en industria de atención al sector agrario; hay inversionistas y empresas interesados; hay empresas que quieren invertir en proyectos de irrigación. En la gestión de José Salardi como ministro de Economía, y de Ángel Manero como ministro de Desarrollo Agrario y de Riego, se lanzaron 22 proyectos de irrigación ubicados entre Tumbes y Tacna. Se busca incorporar 1 millón 400 mil hectáreas de terrenos de cultivo. En el futuro del sector todo se apunta a integrar muchísimo más a la pequeña agricultura.

¿Implicaría que el próximo año se empezaría a ver ya las nuevas inversiones?

Hay inversionistas en Perú que están conversando, están buscando tierras o están conversando con empresas que ya tienen operaciones para ser socios y crecer juntos. Las empresas que ya tienen operaciones están buscando también expandir operaciones. También hay muchos grupos de pequeños agricultores que quieren integrarse en las cadenas modernas, los ayudará a formalizarse. En el 2026 se estaría viendo nuevas inversiones aunque, las elecciones generales harán que demoren algunas decisiones, porque generan incertidumbre. Pero, las reglas están claras en el sector agrario, y en el mundo, con la demostración del potencial agrícola y agropecuario de Perú, los inversionistas están entusiasmados por venir a invertir al Perú.

Gabriel Amaro

Presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrario del Perú

Ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería

MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y por el IEDE de la Universidad Europea de Madrid