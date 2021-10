Luego que el presidente Pedro Castillo planteara crear una ley, en conjunto con el Congreso, para nacionalizar el gas de Camisea, el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio advirtió que esta medida sería el “peor negocio que el Perú podría hacer”.

“Lo que tiene el Perú en abundancia es gas metano, pero como no puede lograr que baje porque requiere de un plan de trabajo consistente, redes y un sistema que no va a ser tan rápido, subsidia un combustible que no es el que tenemos en abundancia y quema recursos fiscales”, expresó en entrevista con Exitosa Noticias.

En ese sentido, Gamio descalificó el retorno del Gas Licuado de Petróleo (GLP) al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. “Se empezó a subsidiar el GLP y ahora tenemos un problema de que un montón peruanos que apostaron al GLP y se les ha ido el precio a las nubes y comienzan a pensar ‘por qué no me cambie en su momento al gas metano’”, subrayó.

Ante este panorama, el exfuncionario señaló que es momento de ejecutar un “agresivo” plan de masificación del gas natural, a fin de brindar mayores beneficios a las familias peruanas, así como al sector de transporte, industria y electricidad.

“Esa es la fórmula que le dará una defensa en la economía frente a un escenario en donde el precio del barril de petróleo en cualquier momento se va a los US$ 100”, manifestó.

Sobre el diésel

Gamio se mostró en contra de la inclusión del diésel al Fondo de Estabilización como parte de los acuerdos alcanzados con los transportistas interprovinciales y de carga, para suspender la paralización de este martes 26 de octubre.

“Esto puede significar perder S/ 9 millones por día, subsidiando un combustible que es contaminante, que importamos mayoritariamente, mucho más caro y volviendo al error de usar un analgésico en lugar de una solución sostenible”, puntualizó.

