En agosto de 2004 se inició la producción en el Lote 88 de Camisea y se empezó la era del gas natural en el país. Tuvo como principales clientes a las generadoras de energía eléctrica y permitió que se tengan tarifas muy competitivas. Los industriales también se beneficiaron.

Paulatinamente se incorporaron los clientes residenciales y comerciales. Luego se impulso, mediante programas especiales, la incorporación de los vehículos menores (autos, principalmente), entre ellos los taxis.

Ahora, la interrupción del transporte del gas natural -desde Cusco a Lima-, por un incendio en el gasoducto, ha generado una gran incertidumbre en el país.

Y es que se ha restringido el abastecimiento de gas natural de las generadoras térmicas, de las industrias y de los vehículos menores (GNV). Ante ello, pocos son los camiones de carga.

De todos, los más perjudicados son unos 350 mil vehículos menores, principalmente taxis, de los cuales 300 mil están en Lima y Callao. Sus conductores están viviendo una pesadilla porque el combustible se hizo humo en los grifos.

Al respecto, el gerente de estudios económicos y estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú ( AAP), Alberto Morisaki, señaló en Canal N que dicha restricción puede afectar a 1.3 millones de personas en el país.

“El impacto es importante, considerando que a nivel nacional son 350,000 vehículos que ya circulan y tienen consumo de gas natural vehicular registrado. La gran mayoría están en Lima”, precisó.

Por su parte el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que “los taxistas tienen que apelar a la gasolina, que cuesta tres veces más, pero tienen que sumar el alza del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente”.

Explicó que antes de la emergencia del gasoducto, por ejemplo, si un taxista se abastecía con Gas Natural Vehicular (GNV) por un importe de 5 soles, ahora tendrá que pagar 15 soles si usa gasolina, pero tiene que añadir otros 5 soles por el efecto de la guerra en Medio Oriente, que ha llevado el precio del crudo (petróleo) a más de 70 dólares el barril.

Incierto. La situación generada por la emergencia en el abastecimiento del gas natural llevó al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, a dar explicaciones. Él no aseguró que el problema se resolverá el 14 de marzo como se había dicho.

“Lo único que puedo garantizar es que todos estamos poniendo nuestros máximos esfuerzos. Nos hemos comprometido, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para apoyar todos los esfuerzos, con logística, para que el 14 de marzo esté listo”, manifestó tras ofrecer una conferencia de prensa luego de la reunión del Comité de Crisis convocado por la emergencia en el ductos de gas natural.

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, señaló en Canal N que en ese Comité de Crisis participan, además, la empresa responsable de traer el gas a la costa desde la selva del Cusco (Transportadora de Gas del Perú–TGP) , la empresa que distribuye el suministro en Lima y Callao (Cálidda).

Refirió que recién hoy día se estaría identificando la causa del incidente porque por el clima y lo agreste de la zona no se pudo llegar al lugar de la avería el domingo ni el lunes. Por ello, desde ayer están verificando la situación para llegar al lugar.

Cantuarias precisó que si la falla no es estructural, y parece que no lo es, se podrá solucionar el problema el 14 de marzo, tal como lo ha estimado TGP.

Por su parte, TGP informó a este diario que la demora en poner nuevamente operativo el ducto de gas seco es por la ubicación remota y la geografía compleja de la zona afectada. “La única vía de acceso, tanto para el personal especializado como la maquinaria y los ductos de reemplazo, es aérea”, señalaron.

En ese sentido, refirió que el mayor apoyo que se está pidiendo al Gobierno es la parte logística, pues se necesitan más helicópteros para llevar los tubos que pesan más de dos toneladas.

De otro lado, sobre si habría el riesgo de una afectación del abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Cantuarias manifestó que tanto Sol Gas como Pluspetrol se han comprometido a una mayor importación de este combustible.

Pluspetrol es el mayor productor de GLP en su planta de Ica, donde con los líquidos de gas natural que llega desde Camisea, produce este combustible con los diferentes elementos que tiene a la mano, principalmente metano y butano.

Incremento

Entre tanto, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) dio cuenta que la estatal Petroperú elevó el precios de los combustibles. El diésel B5S50UV tuvo el mayor incremento (S/ 0.59 por galón, incluido impuestos, 4.9% mayor).

Según Google, el diésel B5S50UV es un combustible de alto rendimiento, compuesto por 95% diésel y 5% biodiésel con menos de 50 ppm de azufre (S50), usado principalmente en motores diésel modernos, de transporte pesado, maquinaria industrial, minería y grupos electrógenos.

El desabastecimiento de gas natural y el incremento de precios de los combustibles por el alza en la cotización del petróleo en el mercado internacional está generando un aumento en los costos, especialmente en los fletes de carga.

Al respecto, Javier Marchese Quirós, representante de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones (UNT PERU), señaló a Correo que que el desabastecimiento de gas natural y el alza del precio del petróleo por efecto de la guerra en Medio Oriente tendrá un impacto en sus costos.

“Evidentemente, el combustible es 40% de nuestros costos y al aumentar su precio o su escasez va a incidir talmente en la canasta familiar. Los fletes subirían 25%”, explicó.

De otro lado, el temor de los consumidores de un incremento en el precio de la energía eléctrica, por el desabastecimiento de gas natural para las generadoras eléctricas, tuvo una respuesta del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin),

La entidad informó que, según lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, a partir del 4 de marzo de 2026, “las tarifas eléctricas aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y a los Sistemas Eléctricos Aislados no tendrán variaciones”.

Se explicó que la no subida responde a que las variaciones de los factores de reajuste tarifario no han superado los máximos establecidos para las tarifas de cada una de las actividades que se desarrolla en el sector eléctrico como son la generación, transmisión y distribución eléctrica.