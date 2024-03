Factores externos como locales están impactando en el precio del dólar, que está con una tendencia a la baja, dice Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de Divisas de Renta4 SAB. En diálogo con Correo refirió que en marzo puede cotizarse hasta en S/3.68 y en abril rebotaría S/3.70, pero que difícilmente llegaría a S/3.80.

El dólar está con una tendencia a la baja en estos últimos días.

El mercado ha estado muy a la expectativa del anuncio de la FED. Ya se tenía un poco asumido de que no se recortaría aún la tasa de interés en los Estados Unidos. Se esperaba, por lo menos, se haga en el primer trimestre, o mediados de año. Pero, ahora el recorte sería desde del tercer trimestre o, inclusive, a finales de año y aún así no se estaría alcanzando el rango meta de la inflación de 2% en ese país. Frente a ello, el mercado reaccionó, se ha tenido mucho oferta del mercado off shore en el sistema e hizo que el dólar se deprecie varios puntos.

¿Los inversionistas están saliendo de los Estados Unidos?

Están entrando a distintos mercados, como Perú, que es un mercado emergente. Hoy día (jueves último) hemos tenido full demanda de bonos soberanos (emitidos por el Perú), que siguen atractivos por la alta tasa de interés que paga. Se ha ofertado dólares para comprar estos bonos soberanos.

¿La caída del dólar puede ser momentánea?

No solo indicadores macroeconómicos globales, sino también temas locales impactan al dólar. Marzo, por ejemplo, es un mes de pago de utilidades, pago de impuestos, pero también muchos bancos han estado recortando posiciones, minimizando pérdidas. Este mes podría llegar a S/3.68 o S/3.70.

Cuando baja el dólar, suben los precios del oro y cobre, ¿influye en la oferta y precio del dólar?

Sí, en Perú presionan a la baja. El BCR está recortando tasa, pero aún así los bonos soberanos de Perú (los que emite el Gobierno a nombre del país) siguen atractivos a los ojos de inversionistas porque pagan tasas de interés más altos. Entonces, se trae más dólares al país, aumenta la oferta que lo presiona a la baja.

¿En marzo, el precio del dólar estaría por debajo de los S/3.70?

La próxima semana empieza el pago impuestos, si, podría llegar a S/3.68 (el viernes cerró en S/3.690). En las próximas dos semanas aumentaría el flujo de dólares lo llevaría a S/3.68 y en abril podría rebotar a S/3.70. Las AFP también han inyectado dólares al sistema, creería que sería solo marzo.

¿Los que buscan mejor precio por sus dólares deben esperar a abril?

Puede rebotar un poco en abril, difícilmente llegaría a los S/3.80. Pero hay que tener en cuenta que las proyecciones de los bancos para este año es S/3.80, pero vemos que la moneda peruana se fortalece, es difícil que regrese a los S/3.80. Aún más, se espera recortes de tasa de la FED para fin de año, lo que aumentaría la oferta de dólares en Perú y llevarlo a cotizar en S/3.65. El agosto del año pasado, se cotizó en niveles de S/3.60. Entonces, se podría regresar a esos niveles.

¿El BCR estará atento para que no baje demasiado?

Si hablamos de niveles de pre pandemia, el dólar se cotizaba más de S/3.30 a S/3.40, deberíamos llegar a este nivel, pero no a fin de este año, podría ser más adelante, dependiendo los recortes de tasa de la FED.