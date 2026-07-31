El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes 31 de julio la incorporación de Luis Alberto Arias Minaya como jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial. Su nombramiento corresponde a un cargo de confianza y fue formalizado mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La designación lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Con esta decisión, Arias Minaya se suma al equipo encargado de brindar asesoramiento técnico al titular del sector.

La resolución publicada esta mañana confirma el ingreso de Luis Arias Minaya al despacho ministerial. Su incorporación forma parte de las primeras designaciones realizadas por la nueva gestión del Ministerio de Economía y Finanzas.

El cargo de jefe de Gabinete de Asesores tiene como función brindar soporte técnico y especializado en la formulación y evaluación de las políticas impulsadas por el ministerio. La designación fue oficializada a través de los canales correspondientes del Estado.

¿Cuál es el perfil técnico de Luis Arias Minaya?

El alto funcionario es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Además, obtuvo una maestría en Economía en la London School of Economics and Political Science.

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos vinculados a la administración económica del Estado. Entre ellos, fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

También estuvo al frente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) entre los años 2000 y 2003. Posteriormente, asumió la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En 2018 fue designado presidente ejecutivo del Banco de la Nación. Ese cargo se sumó a una carrera desarrollada en distintas entidades del sistema económico y financiero del país.

Además de su labor en la administración pública, Arias Minaya desarrolló actividades en el ámbito universitario. Fue docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima, donde dictó cursos relacionados con análisis económico de los impuestos, macroeconomía y política fiscal.

En el plano político, durante su etapa más reciente se desempeñó como secretario general del Partido Morado. Ahora asumirá funciones como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas bajo la gestión del ministro Elmer Cuba.