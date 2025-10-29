El Gobierno designó a Javier Eduardo Franco Castillo como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en reemplazo de Edward Víctor Tovar Mendoza, quien había tomado el cargo a inicios de este mes, en la anterior administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así, Franco Castillo se convierte en el cuarto jefe de la Sunat en lo que va del presente año. Su nombramiento se oficializó mediante una norma publicada el lunes último en el diario oficial El Peruano que lleva la firma del presidente José Jerí, y de la titular del MEF, Denisse Miralles.

El saliente jefe de la Sunat, Tovar Mendoza reemplazó a Marilú Llerena, cuyo nombramiento se dio durante la gestión del ex ministro de Economía y Finanzas, José Salardi.

En marzo Llerena reemplazó a Víctor Mejía Ninacóndor (nombrado el 2 de octubre del 2024, durante la gestión de José Arista), quien había tomado la posta de Gerardo López Gonzales.

El mayor reto de la Sunat es reducirla evasión tributaria y ampliar la base tributaria para asegurar mayores ingresos al fisco ahora que tiene la gran responsabilidad de proveer recursos para cubrir los gastos corrientes generados por el Congreso.

Viceministro

En ese sentido, Gerardo López Gonzales fue nombrado viceministro de Economía y despachará con la ministra Denisse Miralles.

López es economista titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el grado de Magister en Hacienda Pública, así como en Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de España - UNED. También tiene estudios de postgrado en instituciones y técnicas tributarias, derecho administrativo, derecho tributario y habilidades directivas.