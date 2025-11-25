Los informales siguen siendo dejado de lado cuando de recaudación tributaria se trata porque en el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso se enfoca básicamente en las empresas formales, señala el tributarista Luis García, del Estudio Muñiz.

“La delegación de facultades como tal no perjudica al contribuyente. La solicitud de delegación de facultades siempre tiene que incluir los supuestos exactos sobre las cuales se pediría una modificación de la ley competente”, precisó a Correo.

En ese caso particular, prosiguió el especialista, lejos de buscar de ampliarse la base tributaria o lejos de buscar una modificación sustancial que pretenda hacer crecer el número de contribuyentes en el país, el pedido de facultades está intentando endurecer aún más las normas para los contribuyentes que ya son formales.

Críticas

El tributarista manifestó que las medidas propuestas no son muy populares. “Por ejemplo, la del cálculo de los intereses de las multas, claramente perjudica al contribuyente. Tal vez esta es la parte que se cuestiona porque en realidad, ¿Qué ganamos aumentando los intereses de las multas, o cambiando la tasa de interés de las devoluciones que está dentro del mundo de los formales?”

Indicó que lo que en realidad hay que buscar una modificación que logre incorporar a todo el sector informal a la formalidad, que todos los que hoy no paguen impuestos, lo hagan.

“El pedido de facultad lo único que está buscando es hacer que los que tributan hoy, que afrontan una carga tributaria importante, se les ajuste más, esta es tal vez la lógica y por el que va la crítica”, comentó.