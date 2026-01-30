El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ordenó la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario (Ley N.º 31797), junto con su exposición de motivos.

A través de la Resolución Ministerial N.º 019-2026-Mincetur, publicada hoy en el diario El Peruano, el proyecto de reglamento fue difundido en la página web del Mincetur.

El propósito del proyecto de reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario es recopilar aportes, opiniones y comentarios de entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados.

La norma establece que los comentarios, aportes u opiniones sobre el proyecto de reglamento deben ser presentados mediante la página web del Mincetur o en la Mesa de Partes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ubicada en Calle Uno Oeste N.º 050, Urbanización Córpac, San Isidro, Lima.

Asimismo, los comentarios, aportes u opiniones pueden enviarse al correo turismocomunitario@mincetur.gob.pe, dirigido a la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística, entidad encargada de recibir, sistematizar y analizar la información.