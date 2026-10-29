El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, anunció que el Gobierno prepara el relanzamiento de un paquete de licitaciones para promover nuevas inversiones privadas en centrales hidroeléctricas, como parte de su estrategia para diversificar la matriz energética y garantizar el suministro.

Durante su participación en la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, que se desarrolla hasta este viernes 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, explicó que el aumento de la producción de energía solar y eólica debe acompañarse de inversiones en tecnologías que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

“Vamos a relanzar nuevamente un paquete de licitaciones para poder atraer nuevamente inversión en hidroeléctricas”, afirmó Shinno.

Precisó que uno de los mecanismos que se evalúa para incentivar estas inversiones contempla garantizar tarifas durante períodos de 10, 15 o 20 años, bajo condiciones que deberán analizarse conjuntamente con ProInversión.

Esta alternativa busca brindar mayor predictibilidad a los inversionistas, considerando que los proyectos hidroeléctricos requieren largos períodos de construcción y pueden tardar entre siete y ocho años en entrar en operación.

Shinno también anunció que el Ejecutivo trabaja en la aprobación de los reglamentos pendientes vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, entre ellos el reglamento de licitaciones y el correspondiente a los servicios complementarios. “No más allá de diciembre deben salir todos los reglamentos”, aseguró.

Energías renovables

Shinno señaló que el Gobierno mantiene la proyección de alcanzar aproximadamente un 20% de participación de las energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, en la generación eléctrica hacia el final del quinquenio.

Sin embargo, advirtió que una mayor incorporación de estas tecnologías también representa desafíos para la estabilidad del sistema, por lo que consideró necesario mantener una combinación de fuentes energéticas.

En esa línea, destacó la importancia de promover tanto nuevas centrales hidroeléctricas como generación térmica a gas natural, que contribuya a respaldar la continuidad del suministro.

También advirtió que el desarrollo de nuevas centrales térmicas dependerá de la identificación de reservas adicionales de gas natural. Según explicó, las reservas actuales de Camisea tendrían un horizonte aproximado de entre 10 y 13 años, situación que podría limitar el ingreso de nuevos inversionistas al sector de generación térmica.