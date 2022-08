¿Se dejó de lado el modelo de inversión de Asociaciones Público Privadas (APP)?

ProInversión está detenida, no adjudica nuevas APP y las que están en cartera se patean una y otra vez para adelante. El modelo de APP ha caído en desuso, este Gobierno no lo ve con buenos ojos, probablemente por razones ideológicas, a pesar que ha tenido un gran éxito con los hospitales Bata Blanca, como el Barton del Callao y el Kaelin de Villa María del Triunfo. Sin embargo, este modelo no se ha replicado.

¿Qué proyectos se postergan?

Uno es Majes Siguas, que no tiene cuando empezar; Chavimochic, no se ataca el problema para concluirlo. El Ferrocarril Macho (Huancayo-Huancavelica) está en revisión por muchos años, no se concursa y cuando se intentó hacerlo no hubo interesados. La Carretera Longitudinal de la Sierra tiene varios tramos que quedaron abandonados. Las APP bajo contratos de gerencia e inversiones para agua y saneamiento serían la solución para cubrir con el servicio de agua potable a domicilio, 24 horas al día, en todo el país, pero no progresan porque se cree que se entregará el agua al privado para hacer negocio.

¿Qué hacer?

La capacidad de gestión del Estado es muy mala o casi nula y la ejecución del gasto público ha sido muy débil durante muchos años, pero con este Gobierno la situación es aún peor. Si el Gobierno prefiere hacer infraestructura como obra pública bienvenido sea. Hay miles de proyectos en el país, desde obras pequeñas hasta grandes. En el 2021, se presupuestó y entregó recursos para 47 mil proyectos a cargo de gobiernos locales, se les entregó S/15,700 millones; se dio, en promedio, S/333 mil por cada proyecto. El problema es que se entregan recursos, pero sin resultados. La eficacia se pierde de vista y la responsabilidad del resultado del gasto se diluye, nadie responde. En salud, educación, agua y saneamiento la calidad de las prestaciones y del servicio no es considerada, y las promesas incumplidas se acumulan por décadas.

¿Qué recomienda?

Primero, que el MEF condicione la asignación de recursos a los gobiernos locales al empaquetamiento de proyectos de infraestructura social, agua, saneamiento, escuelas, postas médicas, comisarias, utilizando prototipos modulares replicables, para no diseñar una escuela en cada municipalidad y así se tendría un control del costo. Segundo, capacitar y certificar a los funcionarios encargados de formular proyectos y la gestión del gasto en las municipalidades. Se puede autorizar escuelas de negocios calificadas para dictar programas de educación ejecutiva a distancia. En otros países se diploma a los funcionarios encargados del gasto público, de acuerdo con su preparación, para proyectos de rangos y montos (de inversión). Cada tres años se les toma examen para actualizarlos; se tendría funcionarios aptos y así, cada vez que se elige un alcalde, no pondría a sus parientes o a sus paisanos.

¿Alguna otra recomendación?

Tercero, establecer observatorios ajenos al aparato público, neutrales, para que la ciudadanía haga seguimiento al avance y calidad de las obras en cada localidad porque la Contraloría no puede controlar 47 mil proyectos, es imposible; puede hacerlo en algunos casos de forma limitada. En cuarto lugar, establecer estándares de preparación de proyectos para que alcance la madurez requerida antes de concursarlo, se aplica a obras grandes, sean APP u obras públicas.

Gonzalo Prialé

Es ingeniero civil de la UNI. Tiene diplomados en programas para ejecutivos en University of Columbia, New York y en Harvard University, Boston.

