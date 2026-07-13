La gratificación de medio año representa un alivio para miles de trabajadores peruanos, quienes aprovechan este ingreso extraordinario para reforzar su economía familiar. Sin embargo, más que destinarlo al consumo o al entretenimiento, la mayor parte prioriza cubrir necesidades esenciales.

Así lo revela el Barómetro FOOD 2025 de Edenred, elaborado con la participación de más de 1.600 colaboradores de empresas de distintos sectores, que identifica a la alimentación como el gasto que los trabajadores menos están dispuestos a reducir.

Según el estudio, el 80,3% de los encuestados afirmó que mantendría su presupuesto destinado a alimentos incluso frente a un escenario de incremento de precios.

Turismo, ropa y tecnología, entre los gastos que más podrían reducirse

En contraste, los trabajadores señalaron que estarían dispuestos a disminuir el gasto en otras categorías consideradas menos esenciales.

Los principales rubros que podrían recortarse son:

Turismo (81,4%).

Ropa (80,6%).

Restaurantes (70,1%).

Tecnología (67,8%).

Asimismo, el estudio indica que el 55,9% de los trabajadores destina más del 30% de su presupuesto mensual a la compra de alimentos.

Además, el 81,8% utiliza regularmente una tarjeta de alimentación para adquirir productos y preparar sus comidas en casa, como una estrategia para optimizar sus recursos.

“En un contexto donde el costo de vida continúa presionando el presupuesto de los hogares, es natural que, incluso al recibir un ingreso adicional como la gratificación, los trabajadores prioricen aquellos gastos que consideran esenciales. La alimentación se mantiene como la principal prioridad porque impacta directamente en la economía familiar, pero también en la salud y el bienestar”, señaló Carlos Loayza, gerente de Marketing y Producto de Edenred en Perú.

Los gastos esenciales concentran el presupuesto de los hogares

El informe también recoge datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que muestran cómo se distribuye el gasto de los hogares peruanos.

De acuerdo con el análisis de la Canasta Básica Familiar, los principales destinos del presupuesto son:

Alimentos consumidos dentro del hogar: 28,9% .

. Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles: 21,3% .

. Alimentos consumidos fuera del hogar: 12,3% .

. Salud: 8,3% .

. Transporte: 7,7%.

Estos resultados evidencian que los ingresos extraordinarios suelen utilizarse para fortalecer la economía familiar antes que para gastos discrecionales.

Beneficios corporativos ayudan a enfrentar el costo de vida

El Barómetro FOOD 2025 también destaca el impacto de los beneficios laborales orientados a la alimentación.

Más del 80% de los trabajadores considera que contar con una tarjeta de alimentación les permite afrontar mejor el incremento del costo de vida.

Además:

El 88,68% afirma que mejora su presupuesto destinado a alimentos.

afirma que mejora su presupuesto destinado a alimentos. El 71,9% considera que este beneficio contribuye a reducir el estrés financiero.

Según Edenred, este tipo de herramientas ayuda a disminuir la presión sobre el presupuesto familiar y favorece el bienestar de los colaboradores.