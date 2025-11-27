El abogado laboralista Julio Villalobos, asociado del área laboral del estudio Miranda & Amado, recordó que las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para depositar la gratificación de Navidad 2025, conforme a la Ley 27735, que regula este beneficio en el régimen laboral privado.

El alcance del beneficio incluye a trabajadores contratados a plazo indeterminado, determinado o bajo la modalidad de tiempo parcial.

Incluye bonificación extraordinaria

Villalobos detalló que, además de la gratificación íntegra, los trabajadores recibirán la bonificación extraordinaria equivalente al aporte que el empleador realiza a EsSalud (9%) o a una EPS (6.75%).

Este monto adicional incrementa el ingreso total que reciben los trabajadores en diciembre y forma parte obligatoria del cálculo del beneficio, según explicó el especialista.

Cómo se calcula la gratificación

El cálculo toma como referencia la remuneración vigente al momento del depósito. Pueden incorporarse asignaciones o complementos de carácter regular cuando hayan sido percibidos de forma continua entre julio y diciembre.

Para un trabajador que recibe S/ 2,000, la gratificación completa equivale a ese mismo monto. Con la bonificación extraordinaria del 9% por EsSalud (S/ 180), el total asciende a S/ 2,180, siempre que el colaborador haya laborado todo el semestre.

Si no se ha cumplido el periodo completo, el pago es proporcional. La remuneración se divide entre seis y se multiplica por los meses completos trabajados. Por ejemplo, para un salario de S/ 2,000 y tres meses laborados, el trabajador recibe aproximadamente S/ 1,000, más S/ 90 de bonificación extraordinaria, totalizando S/ 1,090.

Sanciones por incumplimiento

La SUNAFIL supervisará el cumplimiento del depósito dentro del plazo legal. Las multas por infracciones graves pueden superar los S/ 139,000, según el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa.

El especialista advirtió que los regímenes especiales —agrario, microempresa, pequeña empresa y remuneración integral anual— aplican reglas particulares que deben revisarse en cada caso.

Datos clave