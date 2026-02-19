La salida de José Jerí de la Presidencia de la República implica también el alejamiento del gabinete ministerial por lo que se limitarán los procesos de la gestión pública hasta que las nuevas autoridades se acomoden a sus respectivos cargos.

Ante esa situación, gremio empresariales consultados por Correo sentaron sus respectivas posiciones.

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, dijo que un buen mensaje que daría tranquilidad y predictibilidad al país es mantener a los ministros, sobre todo a los técnicos, como en Economía y Finanzas (Denisse Miralles). “Sería un mensaje claro a los inversionistas”, comentó.

Pero, según refirió, se revisaría algunas carteras y hacer los cambios necesarios, como en EsSalud.

Sobre Petroperú, indicó que se debe dar una viabilidad y salida al proceso de reestructuración y que deben proseguir los avances alcanzados.

Estabilidad

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias SNI), Felipe James, considera que se debería asegurar la continuidad de algunos ministros en sectores claves, para mantener las gestiones que se están realizando, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Trabajo y la Cancillería.

En tanto, Comex Perú, en un comunicado exhortó al próximo mandatario (José Balcázar) priorice la estabilidad y continuidad en la gestión del Poder Ejecutivo, manteniendo la mayor parte del gabinete vigente, salvo cambios estrictamente indispensables.

“No se trata de una defensa de personas, sino de evitar que el Estado se detenga en un periodo de transición breve, en el que resulta clave dar continuidad a lo ya avanzado”, precisó.

Es decir, según explicó, en la práctica significa empezar de cero los avances que ya se estaban consolidando, con costos directos para los ciudadanos, además de incertidumbre, menor capacidad de respuesta del Estado y retrasos en decisiones urgentes.

Además, que la prioridad del país debe ser garantizar una transición ordenada hasta los comicios, preservar el funcionamiento regular del Estado y proteger el clima de confianza que requiere la economía y la generación de empleo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, dijo que su gremio espera una gestión que priorice la estabilidad económica y promueva un trabajo articulado con el sector privado.

Indicó que es importante procurar la continuidad de algunos ministros y equipos técnicos para no perder el ritmo de trabajo ni afectar los avances logrados, que es indispensable fortalecer las acciones en materia de seguridad.

En tanto, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) señaló que el nuevo presidente debe tener la libertad de designar a quien estime pertinente.

“Nuestro gremio no está para decir quién debe o no seguir en cada sector, estamos para proponer y sugerir alternativas de solución y mejora en beneficio del Perú”, anotó.