Gloria Foods (Del Grupo Gloria) anunció la firma de un acuerdo para la compra del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A. (Saputo Argentina) por unos $ 500 millones, operación que se realiza en Argentina mediante la compra de dicha empresa a Saputo Inc. (Canadá), así como de su oficina comercial en Brasil.

Molfino Hermanos, empresa con décadas de tradición, ha sido parte del desarrollo de Saputo Argentina durante más de 20 años. La compra representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo la presencia de Gloria Foods en el sector lácteo.

Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial.

El cierre de la operación se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procesos habituales para este tipo de transacciones.

Tradición

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en su país, con una trayectoria consolidada en la producción y comercialización de quesos y otros insumos lácteos.

Tiene importante presencia industrial y una red de distribución de alcance nacional con marcas como La Paulina, Ricrem y Molfino, entre otras.

Además, tiene una activa participación en el mercado de exportación, representando una parte importante de sus ventas. A través de sus operaciones, la compañía se ha posicionado como un referente de talla mundial, manteniendo además una fuerte relación con productores locales.

Para Gloria Foods, la plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta compra constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina.

“La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de Gloria Foods.