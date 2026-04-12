El Congreso mantiene en agenda el debate sobre un nuevo retiro de fondos de las AFP. Actualmente, cuatro proyectos de ley proponen autorizar el acceso de hasta 4 UIT (S/22,000), pese a que el último proceso de liberación culminó recientemente.

Iniciativas

El primer proyecto fue presentado el 12 de febrero por Américo Gonza Castillo (Perú Libre). La iniciativa no solo plantea el retiro de hasta 4 UIT, sino también la devolución total de los fondos a los herederos de afiliados fallecidos.

El segundo proyecto ingresó el 18 de febrero, impulsado por Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), y propone el retiro extraordinario bajo el mismo tope de S/22,000.

Cinco días después, el 23 de febrero, Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentó un tercer proyecto con una propuesta similar de acceso a los fondos previsionales.

El cuarto proyecto fue presentado el 20 de marzo por Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), consolidando así un paquete de iniciativas que insiste en un nuevo retiro.

Estas iniciativas plantean un retiro facultativo y voluntario, que podrá ser solicitado por los afiliados conforme al procedimiento que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como en los retiros previos.

Los cuatro proyectos ya se encuentran en la Comisión de Economía, a la espera de ser debatidos. Sin embargo, no fueron incluidos en la agenda del 18 de marzo ni en la del 1 de abril.

Anteriores

Hasta hoy, el Congreso aprobó ocho retiros extraordinarios de las AFP. Estas medidas iniciaron en 2020, inicialmente por la pandemia, y luego ante la desaceleración económica. En ese periodo, los afiliados pudieron disponer de hasta 4 UIT de sus fondos previsionales.