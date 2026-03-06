En un comunicado que publicó Pluspetrol, el miércoles, se conoció que también se interrumpió el servicio del ducto que le provee líquido de gas natural para producir GLP en su planta de Pisco, generando una gran preocupación en el país frente a la probabilidad de que también se racione su venta.

En las primeras horas del día, ayer, María Esther Peñaloza, Directora General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), manifestó en RPP que no habrá desabastecimiento de GLP ni de gasolinas como consecuencia de la emergencia generada por el grave incidente en los ductos que transportan gas seco y gas líquido desde Camisea (Cusco) hasta Lurín (Lima) y Pisco (Ica).

Horas después, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), precisó que Pluspetrol informó que tiene inventario en su planta de Pisco, donde produce casi el 70% del GLP que consume el país, para atender la demanda durante 12 días.

Además, según Osinergmin, tiene en los puertos del Callao inventarios adicionales para cubrir por otros seis días.

Norma.

También informó que, según la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, La Pampilla, Callao y Conchán, no hay desabastecimiento de gasoholes y diésel.

En tanto, Erick García, ex Director General de Hidrocarburos, destacó que el Gobierno publique una norma para que los productores y mayoristas utilicen los stock de combustibles (existencias) para aumentar la oferta de gasoholes y diésel en el mercado.

“Con esa medida, es importante que el Osinergmin supervise los stocks en las plantas y grifos para garantizar la información correcta para los usuarios”, precisó.

Especulación

En tanto, hasta anoche se desconocía qué ocasionó el problema en el gasoducto para saber si la emergencia energética terminará el 14 de marzo, o se prolongará por otros días.

El Osinergmin reconoció que hay alza de precios, pero por efecto de la guerra en Medio Oriente, no por el racionamiento del gas natural.

También por que se ha advertido “la presencia de posibles comportamientos especulativos, en algunos caos”, con relación al alza de los precios.