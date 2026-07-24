Un millón 516 mil empleos directos asociados a las exportaciones se registraron entre junio 2025 y mayo 2026, mayor en 8.9% frente a igual período anterior (junio 2024-mayo 2025), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

De ese total, 796 mil 124 (-4.8%) fueron generados por las actividades del rubro no tradicional y 719 mil 640 (+29.5%) por el rubro tradicional, según el reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones – mayo 2026’.

Destacaron la agroindustria (583 mil 049), minería (465 mil 451) y agro primario (234 mil 819), que concentraron de forma conjunta el 84.7% a raíz de la creciente demanda de superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como de cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.

Prevención

En tanto, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) exhortó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y locales acelerar las acciones de prevención ante la alerta de un posible Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, para reducir su impacto en la población y en el sector agrícola.

Mediante un comunicado, pidió priorizar medidas que permitan mitigar los riesgos antes del inicio de la temporada de lluvias, como limpiar y descolmatar ríos y quebradas, fortalecer defensas ribereñas, proteger la infraestructura hidráulica, reforzar vías estratégicas, mejorar sistemas de drenaje y ejecutar planes de contingencia en las zonas más vulnerables.

La AGAP pidió que esas labores no se afecten por el cambio de autoridades, tanto nacional como subnacionales. Demandó reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una respuesta oportuna.