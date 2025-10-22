El Grupo El Comercio anunció que su Gerente General, Ignacio Giménez Zapiola, dejará el cargo el 31 de diciembre de 2025, tras casi tres años al frente del proceso de transformación del negocio de prensa de la compañía.

El Presidente del Directorio, Luis Miró Quesada Villarán, agradeció el liderazgo de Giménez Zapiola durante este período y destacó los avances logrados bajo su gestión.

“Estamos muy agradecidos con Ignacio por su contribución con el negocio de prensa. Su experiencia previa en el mercado argentino y su visión estratégica permitieron acelerar la transformación digital, redimensionar el negocio y diversificar las fuentes de ingresos mediante las suscripciones digitales, eventos y coleccionables”, señaló.

Durante su gestión, El Comercio consolidó un proceso de modernización integral, implementando una reingeniería interna y fortaleciendo áreas clave como marketing, comercial y desarrollo de nuevos negocios, lo que permitió acelerar las competencias digitales del grupo y garantizar su sostenibilidad financiera.

Actualmente, el Grupo El Comercio es considerado un referente regional por su evolución en el ecosistema digital, con un crecimiento exponencial en suscripciones digitales, que ha duplicado los ingresos en los últimos dos años, además de impulsar líneas de negocio complementarias como los eventos corporativos y culturales, que fortalecen la relevancia de sus medios.

Nuevo liderazgo: José Manuel Jurado Gómez asume en 2026

Como parte de un ordenado proceso de transición, el cargo de Gerente General será asumido el 1 de enero de 2026 por José Manuel Jurado Gómez, actual Gerente Comercial y de Alianzas Estratégicas del grupo.

“Estoy muy agradecido con el Directorio por el acompañamiento y la confianza durante estos años, así como con todo el equipo que me acompañó para lograr la transformación y sostenibilidad del negocio. Estoy especialmente complacido en que sea José Manuel quien tome el cargo a mi salida. Sus cualidades profesionales, liderazgo y experiencia serán fundamentales para asumir los retos que quedan por delante”, expresó Ignacio Giménez Zapiola.

Jurado Gómez es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en medios, comunicación y estrategia comercial. Antes de incorporarse al Grupo El Comercio en julio de 2023, se desempeñó como Gerente General de Havas Media Group Perú, Head of Trading en GroupM Perú, y Director de Cuentas y Jefe de Negociación en Havas Media España.