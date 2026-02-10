En el marco de la próxima reglamentación de la Ley N° 32449, que crea las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) impulsa una iniciativa tecnológica orientada a facilitar la llegada de inversiones privadas a Chancay, uno de los principales polos de desarrollo logístico del país.

Se trata del Hackathon CIP Lima – Smart Chancay, una iniciativa orientada a convertir a Chancay en un hub ecotecnológico con inteligencia artificial de alcance sudamericano, mediante el desarrollo de una plataforma digital basada en IA que centralice información estratégica sobre proyectos, servicios, proveedores e inversiones vinculadas a la futura ZEEP.

El decano del CIP Lima, Edwin Chávarri, informó que la herramienta permitirá reducir asimetrías de información y mejorar la toma de decisiones de empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la zona. “Buscamos generar un entorno más eficiente y transparente que impulse la inversión productiva, en un marco de beneficios tributarios y aduaneros”, indicó.

Añadió que la plataforma funcionará como un punto de articulación entre el sector privado, proveedores especializados e inversionistas, en un momento clave para el desarrollo económico del eje Chancay–Lima, impulsado por el megapuerto y la futura ZEEP.

Trazabilidad

El hackathon se enfoca en tres frentes estratégicos: comercio digital e inclusivo, con marketplaces y trazabilidad para MIPYME; logística inteligente, mediante el uso de inteligencia artificial para reducir costos y tiempos de transporte; y empleo sostenible y medioambiente, con modelos predictivos y cadenas de valor regionales.

“El hackathon marca un hito para el Consejo Departamental de Lima, al ser la primera experiencia de este tipo en nuestros 38 años de historia. Desde el Colegio de Ingenieros del Perú buscamos aportar conocimiento, innovación y tecnología para que el desarrollo de Chancay sea ordenado, sostenible y genere oportunidades reales para el país”, expresó.

El equipo ganador recibirá un premio de S/ 25.000, y su propuesta será escalada para convertirse en una herramienta digital de uso público, con proyección nacional.