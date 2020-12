Según el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, el ahorro interno privado equivaldría al 23.9% del Producto Bruto Interno (PBI).

En su último contacto virtual con los medios de comunicación, señaló que en el tercer trimestre del 2020 (julio-agosto-setiembre), el ahorro privado representó el a 26.4% del PBI, “el más alto desde el segundo trimestre de 1990”.

“Si conseguimos que ese ahorro se canalice a gasto puede ser un efecto dinamizador de la economía”, precisó al adelantar que el BCR promoverá créditos a más largo plazo, a partir de los hipotecarios.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, señaló a Correo que el alto nivel del ahorro interno privado se explica, principalmente, por la incertidumbre del futuro del país, por lo que la gente prefiere gastar lo menos posible y esperar lo que pasará en el 2021.

“La incertidumbre principal es el Covid-19 y también lo que pasa en el país en el terreno político y social”, agregó.

Ahorros. Dijo que el alto nivel de ahorro privado se explica porque muchos retiraron parte de su CTS o parte de sus fondos de pensiones que administran las AFP y lo guardaron en una cuenta de alguna de las entidades financieras que operan en el país, para dosificar sus gastos ante un futuro incierto.

“Ahorran más porque no saben qué pasará en el futuro; tienen miedo a perder el trabajo”, precisó.

También porque algunas personas que tenían patrimonio en fondos mutuos, en la Bolsa de Valores de Lima o como porte voluntario en las AFP, prefieren ir a lo seguro y ponerlo en una cuenta de ahorros, que tienen el respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

“También, algunos, prefieren invertir en un inmueble o en un negocio”, comentó.

Un tercer grupo, según indicó, que es el menor, no gasta porque no tiene capacidad de gasto o porque ahora no pueden viajar al exterior. “Muchos no tienen la opción de salir para hacer sus compras por la restricción propia que implica cuidarse para evitar contagiarse”, precisó.