El uso de cemento con baja composición de clínker (principal insumo para su fabricación) protege los fierros y hace que una construcción tenga mayor duración, señala Lorena Cabrera, gerente de Marketing Estratégico de Cementos Pacasmayo.

“En términos de uso de cemento adicionados (con menor composición de clínker), el promedio nacional es de 68% aproximadamente de clínker, menor al promedio internacional, que es en 85%”, precisa.

Se denomina cemento adicionado porque se le agregan adiciones minerales como puzolanas, escorias o calizas, que modifican sus propiedades, que luego se mezclan con el clinker de cemento y el yeso, que da como resultado un cemento con características mejoradas, como mayor durabilidad, resistencia y un menor impacto ambiental.

En ese sentido, Cabrera indica que actualmente la autoconstrucción representa entre el 75 y 82% de la industria nacional (dependiendo del nivel del impulso de las obras públicas) y es la llamada a adoptar el cemento adicionado porque refleja los esfuerzos de miles de familias, considerando que da mayor duración a las obras.

“Todavía es importante que la autoconstrucción decida hacer su casa más durable, con mejores materiales. La industria del cemento se enfoca en dar una mayor calidad al producto para dar mayor duración de los fierros”, precisa.

Estatal

Lorena Cabrera explica que el uso adicionado debe promoverse también para las obras públicas para que tengan una mayor duración.

Señala que un segundo objetivo para ir reduciendo el impacto ambiental negativo de la industria del cemento, para el largo plazo, está dirigido a temas gremiales.

“Desde hace dos años se está trabajando para tener éxito en la introducción de soluciones de cementos adicionados que sean equivalentes en las especificaciones de obras públicas y tengan los beneficios de los menores impactos ambientales que podrían tener las infraestructuras”, agrega.

Precisa que cuanto mayor sea el consumo de cemento adicionado, mayor beneficio tendrán las familias que apelan a la autoconstrucción, así como las obras públicas.

“Pero, la autoconstrucción requiere capacitar a los maestros de obra, al albañil, que tienen experiencia, pero les falta conocer la variedad de productos y la forma de su consumo para dar servicios con un mayor respaldo. Estamos buscando que el maestro de obra se sienta acompañado”, comenta.