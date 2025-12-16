Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre setiembre-octubre-noviembre de 2025, la población ocupada de Lima Metropolitana sumó 5 millones 796 mil 600 personas, mayor en 4.2% (232 mil 400) frente a igual trimestre del 2024.

Comparando el trimestre analizado con igual período del año anterior, la población ocupada masculina aumentó 3.8% (115 mil 600) y la femenina en 4.6% (116 mil 800).

En tanto, según grupo de edad, los jóvenes de 14 a 24 años siguen con problemas para colocarse en el mercado laboral. En este sentido, en el mencionado trimestre, la población ocupada en este rango etario cayó 8.7% (58 mil 700).

Pero aumentó entre los que tienen 45 y más años en 10.0% (217 mil 600).

Además, aumentó la población ocupada con educación superior universitaria en 12.8% (204mil200), seguido de los que alcanzaron superior no universitaria en 4.0% (46 mil600) y en 0.7% (17 mil200) en aquellos con educación secundaria; sin embargo, disminuyó entre los que tienen educación primaria o menor nivel en10.1% (-35mil 700).

Empleo adecuado

Durante el trimestre setiembre-octubre-noviembre de 2025, la población con empleo adecuado aumentó en 10.8% (368 mil800) respecto a similar trimestre de 2024, alcanzando 3 millones 797mil 400 personas, en Lima Metropolitana.

Por su parte, la población ocupada subempleada disminuyó en 6.4%(-136mil300), de este total, los subempleados por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) disminuyeron en19.9% (-85mil 500) y los subempleados por ingresos (subempleo invisible) se redujeron en 3.0% (-50mil 800).

En el trimestre setiembre-octubre-noviembre2025, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en 2,242,6 soles y respecto a igual trimestre del año 2024, se incrementó en 8.5% (175.7soles).