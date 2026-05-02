La guerra en Medio Oriente está pasando factura al mundo y Perú no es la excepción. El cierre del estrecho de Ormuz, limitando el comercio mundial de petróleo, incrementó su precio y el barril se disparó sobre los $ 100, incidiendo en el de los combustibles, por tanto también en los fletes (carga) y pasajes.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en abril 2026, los precios subieron 0.64% a nivel nacional y sumó 3.53% en los cuatro meses del año.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0.52%, acumulando una inflación de 3.72% en lo que va del presente año.

Así, la tasa anual (mayo 2025-abril 2026) de inflación en Lima Metropolitana fue de 4.1%, su nivel más alto en 29 meses. El correspondiente al indicador Nacional fue de 3.73%. Ambas superaron el rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de 3%.

Combustibles

Influenciaron en el resultado de abril los precios en Transporte (3.35%), los que pesaron 85.74% del total de la tasa de inflación. También la división Restaurantes y Hoteles (0.57%), Bienes y Servicios Diversos (0.24%).

Pero bajaron 0.24% los precios de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (entre ellos el pollo eviscerado que cayó 8.2%). Las cuatro divisiones explican el 95% del resultado del mes.

Según el INEI, explicó el resultado de abril el incremento del precio de los pasaje en combi (9.5%) y en ómnibus y microbús (8%), que incidió por saldo del incremento registrado en marzo por un mayor precio de los combustibles.

Precisó que la división Transporte tuvo una participación del 85.74% en el total de la inflación de abril.

También por la mayor demanda en Semana Santa. Subieron los precios del pasaje aéreo nacional (5.2%); pasaje en ómnibus interprovincial (4.4%) y del pasaje aéreo internacional (4.1%); y combustibles para vehículos: petróleo diésel (14.7%) y gasohol (4.2%).