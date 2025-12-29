¿Alguna vez escuchaste la frase “deja que tu dinero trabaje por ti”? Ese es precisamente el principio del interés compuesto, un mecanismo financiero mediante el cual los intereses generados sobre un capital se reinvierten, permitiendo que en el siguiente periodo también produzcan intereses.

En términos simples, el dinero no crece solo por el monto inicial invertido, sino también por los intereses acumulados, generando un efecto progresivo similar a una bola de nieve que aumenta su tamaño con el tiempo.

¿Por qué es tan importante el tiempo?

De acuerdo con Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones en Prima AFP, el tiempo cumple un rol fundamental en este proceso.

“El tiempo se convierte en tu mejor aliado, ya que cuanto más tiempo dejes tu dinero invertido, más grande será esa ‘bola de nieve’”, explica.

Esto significa que empezar temprano puede marcar una gran diferencia en los resultados a largo plazo, incluso si los montos iniciales son pequeños.

¿Dónde se aplica el interés compuesto?

El interés compuesto está presente en diversos aspectos de la vida financiera cotidiana:

Fondos de pensiones

Inversiones de largo plazo

Cuentas de ahorro que reinvierten intereses

Desde Prima AFP recomiendan iniciar lo antes posible y ser constantes, ya que este mecanismo premia el tiempo, la disciplina y la paciencia.

Un ejemplo sencillo

Si una persona invierte S/ 1,000 a una tasa anual del 5%, al cabo de un año tendrá S/ 1,050.En el segundo año, el 5% se calcula sobre S/ 1,050, alcanzando S/ 1,102.50.

Así, cada año el crecimiento se acelera porque los intereses también generan nuevos intereses.

Educación financiera en lenguaje sencillo

Como parte de sus iniciativas de educación para jóvenes y adultos, Prima AFP impulsa su programa de educación financiera previsional “Te Paso el Dato”, con el objetivo de explicar conceptos financieros complejos de forma práctica y accesible, ayudando a las personas a tomar mejores decisiones para su futuro.