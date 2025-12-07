Para Jesús Salazar, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Perú carece de un plan para impulsar el sector productivo nacional. En entrevista con Correo sostuvo que para impulsar la industria se necesita un marco legal que incentive la inversión productiva en el país.

Se dice que industrializar el país reducirá la pobreza.

El peso de la industria en el PBI del Perú no llega al 12%. Año tras año, la industria manufacturera viene cayendo. Alguna vez llegó al 18.5%, en los setenta más o menos, desde esa época venimos cayendo todos los años. No hay ningún plan creado, no vemos un proyecto que busque levantar a la industria manufacturera de Perú.

¿Qué se requiere para recuperar la industria?

Necesitamos un marco legal que incentive y motive la inversión productiva en nuestro país. El presidente (José Jerí) lo ha dicho en CADE y en la Cámara de Comercio de Lima, que impulsará una Ley de Industrias. Cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y él era congresista, presentó un proyecto de ley para sacar una nueva ley. Hay un compromiso. Entiendo que hoy, desde su posición como presidente de la República, buscará generar una nueva ley.

¿Qué debería de considerar la nueva ley?

Creo que la industrialización en Perú debe venir de tres grandes enfoques estratégicos. El primero, sin duda, es generar una política sectorial de la industria. Los países que lograron impulsar su industria eligieron y definieron estratégicamente los sectores de su manufactura que tienen ventajas comparativas, con algún tipo de posibilidades de desarrollo. El Perú tiene muchos sectores de su manufactura que podrían ser identificados, por ejemplo, el sector de pesca de consumo humano y acuicultura. Perú tiene 3,100 kilómetros de litoral y podría desarrollar una industria exportadora. Ecuador exporta unos $ 9 mil millones al año de pesca y consumo humano y acuicultura. Chile está por encima de los $ 7 mil millones y Perú, solo $ 1,300 millones al año a pesar de tener recursos.

¿La ley de Acuicultura?

No funciona. Ecuador exporta atunes enlatados con pescados capturados en el norte de nuestro país y se industrializan en Ecuador. No ingresan a Perú porque se les cobra un impuesto que Ecuador ha liberado. El mundo está compitiendo por atraer capitales para desarrollar industrias y dejar el modelo primario exportador. Perú exporta minerales y frutos en su presentación básica, se necesita generar valor agregado para impulsar un mayor desarrollo del país. Costa Rica pasó de exportar bananos y piñas a exportar tecnología, semiconductores. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, impuso zonas económicas especiales donde atrajo grandes capitales como Intel. ¿Qué debe hacer el Perú para atraer grandes capitales? Bueno, tiene que crear una ley que genere incentivos y motive a que esos grandes capitales con alta tecnología lleguen a nuestro país para poder desarrollar esta industria que todos queremos.

¿Una Zona Económica Especial (ZEE) como en Chancay apunta a ese objetivo?

Chancay es un puerto que requiere generar todo un desarrollo alrededor de la zona para que se convierta realmente en un polo de desarrollo para nuestro país. Zonas económicas Especiales, parques industriales, con los que algunos sectores están plenamente identificados. Por esto le hablaba de un primer enfoque estratégico, que es política sectorial. Pero esperemos qué nos dice el reglamento, ojalá no cambie el espíritu propio de la ley, que significa generar ventajas, que sean atractivas para los capitales y que vengan a nuestro país.

Hay quienes critican las facilidades tributarias a las ZEE.

He escuchado a muchos economistas de corte liberal que dicen que no se debe exonerar de impuestos porque afectan los ingresos del país. Pero, preguntaría, ¿de qué exoneración hablamos o cuál es la pérdida de ingreso para nuestro país si hoy no hay nada? Queremos comparar el 30 % de impuesto a la renta de nada contra un 15 % de impuesto a la renta de mucho. No entiendo esa expresión cuando dicen: “El Perú perdería dos mil, tres mil millones de dólares por exoneración de impuestos”. Creo que hay un gravísimo error. Lo que la ley pretende es atraer a ese capital para que invierta en nuestro país, genere desarrollo, tecnología, transferencia tecnológica, trabajo, mano de obra para el peruano, en fin, grandes beneficios. Un ejemplo es el la Ley de Promoción Agraria, que permitía que el agroindustrial pague el 15% del impuesto a la Renta. Perú pasó de exportar $ 360 millones en productos agrícolas, en el 2000, a $ 12,000 millones, en la actualidad. Hagamos una aritmética simple: ¿Qué es mejor, 30 % de $ 360 millones o 15 % de $ 12 mil millones?

Es todo un proceso.

La industrialización nos va a tomar 20, 30 años por lo menos, pero para eso necesitamos políticas de Estado. El Perú, lamentablemente, perdió la capacidad de pensar en el largo plazo. Hoy estamos envueltos en temas coyunturales y no salimos de los plazos de dos, tres años. Si queremos hablar de industrialización, necesitamos aprender a pensar en largo plazo. El Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, del cual soy presidente, presentó, junto con el Colegio de Ingenieros del Perú, un proyecto de ley al Ministerio de la Producción, que quiere elaborar un proyecto de ley para que, de una vez caminar hacia la industrialización. Dejamos claro que no pedimos mayores beneficios tributarios del que ya tiene el sector agroexportador. Queremos un foco de desarrollo industrial sostenible del Perú hacia 2050. Las grandes inversiones y el desarrollo industrial de Perú debe ser en las regiones. Es la forma en que podremos sacar a nuestro país del subdesarrollo.