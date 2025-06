Para el presidente de la Caja Municipal de Huancayo, Jorge Solís, hay decisiones políticas que generan incertidumbre en la economía, como los cambios de ministros. En entrevista con Correo señaló que se está dejando el sentido técnico y se arriesga el grado de inversión del Perú, lo que es negativo porque se encarecerían los créditos.

¿Qué balance hace del sistema de cajas en el primer cuatrimestre?

Las cajas han tenido un buen comportamiento, en el primer cuatrimestre, arrojaron utilidades más allá de las esperadas, hay un avance en utilidades de más o menos 40% en lo que va del año. Hemos logrado superar las utilidades de la pre pandemia (2019). El crédito no ha crecido mucho, aún no se han reactivado las micro y pequeñas empresas, que es el grupo que atendemos.

¿Se siente que la economía reduce su velocidad en el segundo semestre?

Se toman decisiones políticas que generan incertidumbre en la economía, como el cambio de ministros. Además, estamos en año pre electoral y se agudizará (la incertidumbre) en tanto se vaya calentando la campaña. Veremos qué medidas tomará el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal, con un manejo responsable de las finanzas públicas para que Perú siga siendo atractivo y no se afecte el crecimiento de la economía ni el desempeño de las cajas municipales.

¿Considera que el Gobierno gasta más de lo que recibe?

Creo que una excelente fórmula es la que presentaba el (ex) ministro (José) Salardi, de impulsar las inversiones mediante las APP, Obras por Impuesto, con el shock desrregulatorio, porque el impedimento para dinamizar las inversiones es precisamente la traba burocrática. Si no se siguen los lineamientos adecuados se tendrá un impacto negativo en la economía; si no cumplimos con las proyecciones del déficit fiscal, Perú puede caer en su calificación crediticia y poner en riesgo su grado de inversión, lo que encarecería los créditos. Estamos en año preelectoral y se puede generar una farra (excesivo gasto) fiscal.

Hay medidas que salen del Congreso

Es errado que el Congreso haya aprobado un incremento del Foncomun, lo que es grave, se pasará de 2 a 4% y sino se gasta bien se prestará a la corrupción.

Pero el Ejecutivo le ha dado el visto bueno

Lamentablemente hay un interés de convivencia pacífica entre el Ejecutivo y el Congreso porque se hacen mutuas concesiones para lograr permanecer hasta el 2026. Se está dejando de lado el sentido técnico, el manejo responsable de la economía. Hay gastos que no ayudarán a mantener el equilibrio fiscal y pueden a disparar la tasa del déficit fiscal a 3 y 4% y sería negativo para el país, no se puede gastar más de lo que se recibe.

¿Se abusa de medidas que ponen en riesgo la calificación del Perú?

Exacto, no hay que abusar, se debe dar leyes con responsabilidad. Otra medida que no está bien es buscar un octavo retiro de los fondos que administran las AFP, que impactará gravemente a la economía porque tiene que ver con las inversiones que hacen las AFP. Es una norma muy populista que pone plata en el bolsillo de la gente. El Congreso debe trabajar leyes más serias y más técnicas en beneficio del país.

¿Cree que se está retrayendo el consumo privado?

Había cierto crecimiento. En marzo, el PBI (producto Bruto Interno o producción nacional) creció 4.67%, fue bastante alentador, pero cuando no se sigue un derrotero, no hay una línea clara, se da un viraje en el manejo económico, las consecuencias son graves. Cuando hay incertidumbre hay inestabilidad e impacta en las inversiones y en el consumo de la gente. Está impactando en la demanda de créditos de las cajas porque la gente no tiene mucha capacidad de pago, está más conservadora por el tema de la inseguridad, no quiere invertir más porque temen a las extorsiones.