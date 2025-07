Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, la incertidumbre y los largos procesos judiciales —que duran entre 10 y 12 años y paralizan al país— no contribuyen a dar mayor dinamismo a la economía ni a sacar a la gente de la pobreza.

En diálogo con Correo, indicó que hay iniciativas del Congreso que resultan preocupantes, y que es necesario salir a combatirlas y explicar por qué van por mal camino. También señaló que el cambio constante en las reglas de juego genera falta de predictibilidad, lo que impide generar confianza en los inversionistas.

¿Cómo observa el panorama económico de cara a las elecciones?

La economía marcha bien, pero podría marchar mejor. Creemos que Perú tiene un potencial de crecimiento más alto de 4%. Los términos de intercambio, es decir, el valor de lo que exportamos con relación al valor de lo que importamos, están en su mejor momento, en números históricos. Las exportaciones están creciendo y la demanda interna también crece, el empleo también ha crecido. Es decir, la economía se está manejando bien a pesar de la poca predictibilidad política que siempre tenemos cuando antes de elecciones.

El aumento del sueldo presidencial ahora es otro tema...

No me preocuparía tanto por este tema, soy de los que piensan que un presidente debe tener un buen sueldo, sin ninguna duda. Ahora, ¿por qué no hacerlo transparente? ¿Por qué no hacerlo público desde el primer momento? Es absurdo pensar que el sueldo del presidente tiene que ser bajo, menor al de los ministros. Pero las cosas deben hacerse con transparencia y se anuncian antes de hacerse las cosas, es la forma más adecuada de hacerlas.

Entonces...

Debemos poner una nueva agenda en el país. Hay temas más trascendentes para el Perú. Tenemos que empezar hablar de la infraestructura, hay obras paralizadas; debemos hablar del potencial que tiene el Perú en la pesca, en la costa, con grandes irrigaciones que hacen fértiles grandes extensiones de tierra, son muy productivas en comparación a muchos países del mundo, que han permitido que la agroexportación crezca. Hablar qué hacer con la minería ilegal, qué hacer con la minería formal, la que tiene proyectos por $65 mil millones con reservas probadas, pero que se traban. Tenemos que empezar a pensar mucho más en el futuro del país, en cómo activar el potencial que tiene para sacar a más gente de la pobreza.

Pero, ¿qué le falta al Gobierno para evitar que la economía se enfríe en los siguientes meses, cuando se calienta la campaña electoral?

No ayuda la incertidumbre política, no ayudan los procesos judiciales que paralizan el país, procesos judiciales que no acaban nunca, que demoran 10 o 12 años, con fiscales que pasan años investigando, que involucran a gente que no tiene que ver con la corrupción, la involucra para cumplir otros objetivos, que además es bastante cruel. Se tiene que poner más seriedad a la política, nuestra representación política tiene que ser más preparada, con mayor visión de país, con más vocación de servicio que la que se tiene hoy. Además, se tiene que revisar el sistema nacional de control que genera parálisis de decisiones de los funcionarios públicos, las que paraliza el país.

La institucionalidad en Perú no es la mejor y genera desconfianza, pero ¿qué le falta al sector empresarial para darle más impulso a la economía?

Está faltando predictibilidad, reglas de juego, un Estado de Derecho, una estabilidad jurídica que sí la tienen las grandes economías, las economías que crecen, porque le dan confianza a los inversionistas, quienes saben que siempre tendrán estabilidad, política. El respeto a las reglas de juego, venga quien venga, es importantes. No se puede estar desconociendo laudos arbitrales, no se puede estar judicializando todo lo que no nos favorece porque se para el país, a las inversiones. A inicios de este siglo se crecía a 6 y 8%, pero se empezó a cambiar las políticas que se habían implementado, se dejó de hacer las reformas necesarias, se burocratizó más el Estado por lo que hoy crecemos a 2 y 3%. Nosotros hemos deteriorado nuestras instituciones y el funcionamiento del país, que frena el crecimiento. En esos años salieron de la pobreza cerca de 25 a 30% de personas de la pobreza en 10 años, hay que retomar esa fórmula, hay que volver a las reformas, hay que continuar con el destrabe, con la desregulación para que las micro y pequeñas empresas se desarrollen más. Hay que combatir la ilegalidad, el crimen organizado. Sabemos que hay tareas pendientes, pero hay que dejar de acosarnos unos a otros porque no conduce a nada.

¿Considera que se está desandando las propuestas del ex ministro de Economía José Salardi porque no se está moderando el gasto público y habría riesgo de no cumplir la meta del déficit fiscal?

En las reuniones que hemos tenido con el ministro Raúl Pérez Reyes, siempre ha sido tajante en prometer que las políticas iniciadas por su antecesor (Salardi) van continuar, es decir la política y shock desregultorio y el destrabe van a seguir. Sobre la caja fiscal, se ha comprometido ser responsable con los gastos, ha pedido que se aumente la meta del déficit 2.2 a 2.5%, esperemos que no se salga de la meta del 2.5%. Entendemos las presiones políticas, pero obviamente el ministro tiene que ponerse fuerte, que ponga paños fríos a las ideas de gastar y gastar.

¿Petroperú representa un riesgo para incumplir la meta del déficit fiscal a pesar de que el ministro de Economía afirma que no se le dará otro salvataje y que se evalúa una reestructuración de la empresa?

El mismo compromiso público del ministro de Economía, de no dar más salvataje a Petroperú, nos lo ha manifestado en las reuniones que hemos sostenido con él. Dice que Petroperú ya tiene un EBITDA positivo (rentabilidad operativa positiva), que está mejorando su situación y que no necesitaría de más salvatajes, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a creer en lo que ha señalado, no quiero especular con las visitas al MEF de los funcionarios de Petroperú.

¿Confiep tiene alternativa para amortiguar las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

Es un tema que preocupa, veremos en qué termina porque hay marchas y contramarchas, podría ser que los aranceles queden donde ya fueron fijados meses atrás. No es el escenario mejor, pero es aceptable. Los agricultores que puedan ser afectados toman sus precauciones, toman sus previsiones, coordinan con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Abrir nuevos mercados es una tarea que se debe hacer inmediatamente. Además, hay que revisar lo de la Ley Agraria, creo que es un tema importante, es bueno, sobre todo en este momento en que estamos en duda con los aranceles, hay que hacer una buena Ley Agraria, hay una buena propuesta, tenemos que actuar Estado y sector privado, conjuntamente, para hacer que nuestras exportaciones no se paren, por el contrario que sigan creciendo como lo hacían anteriormente, que fue a ritmo fabuloso. Pero, se debe hacer la infraestructura que se necesita. Lamentablemente no hicimos Majes Siguas 2, la segunda parte recién se está destrabando, Chavimochic 3 no se hizo, igual se está tratando destrabar. Tenemos para multiplicar por cinco, por seis, por ocho, nuestras agroexportaciones, pero hay que hacer obras.

¿El Congreso es una gran traba para la predictibilidad del país?

El Congreso está en una época electoral y hará las propuestas que más le favorezca de cara a las nuevas elecciones, entonces, esto hay que criticarlo cuando sea necesario, cuando se presenten las propuestas que no son las más adecuadas para la economía y desarrollo del país. Pero también hay congresistas que hacen una labor aceptable, respetable, que también hay que saludar porque hacen cosas buenas. Entonces, hay que mantener siempre el equilibrio, tenemos que dejar de estar acusándonos y enfrentándonos, tenemos que trazar un proyecto nacional. Obviamente hay gente con la no se puede sentar a la mesa porque no tiene intención de trabajar un proyecto nacional, pero por lo menos con los que quieran, con quienes están dispuestos a trabajar hay que sentarse para hacerlo y sacar adelante ese proyecto.

¿Entonces, el Congreso no representa una traba para cualquier intento de mejorar la economía, considerando sus muchas iniciativas de gasto?

No he dicho que no sea una traba, he dicho que hay iniciativas que son preocupantes y que hay que salir a combatirlas y explicar que van por mal camino, cada vez que toman iniciativas de gasto, que son abundantes, por cierto, si nos preocupa.

Sin duda, el problema mayor es la falta de institucionalidad

Es uno de los problemas más importantes a atacar, junto con la inseguridad que vive la ciudadanía, son los que más aquejan a los peruanos, además está relacionado con el mal ambiente que se vive en el Ministerio Público, es un problema que tenemos que enfrentar, no es posible que dos fiscales se estén enfrentando de esa forma, disputándose un puesto, no es posible que no acaten decisiones del órgano correspondiente y menos tratándose de una fiscal. Cualquier ciudadano de a pie tiene que acatar las normas aunque no nos guste. Increíble que una fiscal de la nación, que debería dar el ejemplo, diga yo no las acato.