Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, el Perú tiene las bases económica para crecer más, pero el ruido político no ayuda. En entrevista con Correo manifestó que la presidenta Dina Boluarte debe liderar la integración de los poderes del Estado para conseguir mejores resultados.

Refirió también que si se persiste con la política de seguir apoyando a Petroperú, como querer entregarles lotes petroleros sin ninguna licitación, será nefasto para el sector hidrocarburos, que tanta inversión necesita para la exploración que garanticen las reservas necesarias y evitar convertirse en una nueva Bolivia, país que hoy presenta una serie crisis energética.

¿Cómo observa el panorama económico de cara a las Elecciones 2026?

Por toda la base macroeconómica que tiene Perú, el panorama económico es estupendo. La inflación está súper controlada, con el sol como la moneda más sólida de toda América Latina, que es envidia de todos los países, dan una plataforma para la confianza de los inversionistas. Pero, de otro lado, tenemos la parte política, todo lo que se hace con una mano se podría borrar con la otra si el ruido político es tan intenso. Además, tenemos un potencial de desarrollo muy alto con proyectos mineros en cartera del orden de los $63 mil millones que no se desarrollan; tenemos proyectos de infraestructura y también hay que apostar por ellos; la agroindustria sigue creciendo, hay que poner más agua en la costa para fortalecer nuestra frontera agrícola. Si hacemos la tarea podemos crecer más de 5%. Pero hay que ver cómo se vienen las elecciones, es otro factor que nos complica, así como la violencia.

¿Qué implica ‘hacer la tarea para crecer más de 5%‘?

Es crear un clima de inversiones saludable, es decir, mantener las reglas de juego claras, que los empresarios puedan trabajar con tranquilidad y seguridad, controlando el crimen organizado. Es tener planteamientos económicos claros, saber hacia dónde queremos ir como país, qué rutas queremos transitar, pero está poco claro porque los candidatos todavía no se manifiestan, no sabemos cuántos se presentarán, probablemente sean más de 40, no hay partidos sólidos.

Pero es tarea de los empresarios ser más directos sobre la necesidad de impulsar la economía.

Sí, hemos tratado de ser bastante directos y claros en nuestros planteamientos, lamentablemente el otro problema que nos impide crecer más es la judicialización de la política, y de todo lo vinculado a ella, que ha generado un ambiente complejo, extraño, raro, que no debería ser porque existe el derecho de pronunciarse y de expresar pensamientos e ideas.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso y Ministerio Público genera mucha incertidumbre...

Absolutamente y es una de nuestra exigencias a la presidenta (Dina) Boluarte en las oportunidades que hemos podido estar con ella o con sus ministros, hemos dicho que lidere una comunión entre poderes que, además, va servir para la lucha contra el crimen organizado y la violencia. No podemos permitir que se responsabilice a un poder y a otro. El exministro (del Interior, Juan José Santiváñez) decía que se hacía muchos operativos, se capturaba muchos delincuentes y que la Fiscalía los liberaba. Es evidente que el Ministerio Público necesita una reforma, no está sirviendo a los intereses del país, no se pone de acuerdo con el Ejecutivo, lo peor de todo es que se judicializa la política. El proceso del equipo especial Lava Jato tiene años, generando grandes gastos para no llegar a nada, ya se anuló un juicio, que vuelve a fojas cero.

¿Falta un mayor compromiso de la presidenta Dina Boluarte para unir a los poderes del Estado?

Sí, le falta un mayor compromiso, un mayor protagonismo, también. Es la presidenta y, como tal, es la llamada liderar un trabajo conjunto para sacar adelante al país, para disminuir el grado de violencia que se vive. Ella debe salir a informar qué se está haciendo un trabajo conjunto en un plan articulado. Si las leyes son muy laxas y favorecen a los delincuentes, pues habrá que cambiar algunas leyes y allí se necesita el concurso del Congreso, pero hay que llamar al Congreso que se integre en la lucha.

Pero existe como una cacería de brujas contra la presidenta Boluarte, que si bien ha cometido errores tras errores...

No hay una buena asesoría a la presidenta, al parecer, porque se cometen errores. Lamentablemente no nos dedicamos a los temas que el país necesita resolver. Salvo el tema de la inseguridad, del que se habla mucho y se hacen propuestas, de otros temas no discutimos, como educación, salud, infraestructura, agro, minería, o qué hacer con las regiones del país. Efectivamente nos quedamos en el tema de la cirugía estética, pero de los temas importantes, nada o poco.

¿Cree que le falta un rol más protagónico al sector empresarial?

Sí trabajamos, visitamos regiones. Nosotros hemos estado en Arequipa viendo el potencial que tiene la región, nos estamos reuniendo con la micro y pequeña micro empresa, frecuentemente, con los presidentes de las Cámaras Regionales. También estamos con los medios de comunicación. Ocurre es que hay noticias más vinculados a lo anecdótico, a veces, y las noticias sobre la violencia, delincuencia, opacan a veces las otras noticias y las propuestas que hace el sector empresarial.

¿El nuevo ministro de Economía (José Salardi) le pone punche a la inversión y, si de todo lo que está promoviendo se aterrice 20 o 30%, la inversión privada puede crecer más de 5% en 2025?

Creemos que el ministro está yendo por el camino correcto, además es un ministro dialogante, que convoca a los sectores económicos, a la empresa, al productor para compartir sus medidas, sus ideas, intercambiar opiniones, promueve mucho el desarrollo de infraestructura mediante nuevos mecanismos. El mecanismo tradicional, que la obra pública, ejecutada a través del Sistema de Contratación Pública y la Ley de Contrataciones del Estado no han funcionado, entonces hay que buscarle una alternativa y allí están las APP, las Obras por Impuesto, Proyectos en Activos. Creo que si está por el camino correcto.

Por un lado, el Gobierno da pasos para animar a los inversionistas, pero también da pasos en falso como en el caso específico de Petroperú y Perupetro

Sí. Nombrar al nuevo presidente de Perupetro (Pedro Chira, expresidente de Petroperú) para hacer un proceso que derive irregularmente en la entrega de los Lotes I y VI a Petroperú sería nefasto para las inversiones, para la confianza empresarial. Evidentemente, el perfil del señor Chira nos preocupa. Esperemos que no suceda lo que se teme.

Perú tiene escasa inversión en exploración en el sector hidrocarburos y de persistirse con la política estatista ¿podríamos terminar como Bolivia?

Así es, exactamente. Para asegurar reservas de gas se requiere de mucha confianza, de un clima estabilidad jurídica, el respeto a las reglas establecidas porque sino no vendrán capitales para las nuevas inversiones y evitar acabar como Bolivia, que está en crisis.

¿Pero, considera que en el Ministerio de Economía se trabaja para cumplir con la meta del déficit fiscal en el 2025?

Tenemos déficit fiscal en los últimos años, nos hemos pasado de la meta, hay que cuidar la caja, hay que cuidar el gasto público porque tenemos que volver a la meta. En este sentido, es saludable que los proyectos nuevos salgan por APP, Obras por Impuestos, no afecta el presupuesto público porque son inversiones privadas. Es una política que hay que saludar.

¿Alguna autocrítica que puede hacerse el empresario?

Somos proactivos, hemos sido protagonista, pero como el sistema político está tan disgregado, tan atomizado, no se tiene dos o tres corrientes ideológicas importantes con la cual se pueda confluir, entonces hace que se pierdan las ideas, el debate de ideas y las propuestas, lo que hace que parezca que no hay mucho protagonismo. Hemos tratado de ser más integradores, nos hemos unido a un llamado de los trabajadores, de Construcción, que en un inicio eran muy afectados por la violencia y empezamos a acompañarlos en sus marchas, en las propuestas, en los reclamos ante el Estado para que salga más. Nos hemos vinculado bien con los trabajadores y lo mismo hemos hecho con los pequeños empresarios a quienes también acompañamos en sus luchas diarias, no solo por salir adelante, sino para que no sean extorsionados. Lo mismo estamos haciendo con las regiones para que los empresarios también tengan una voz, que sean escuchados, quizá esto no se ve, quizá hay que mostrar más este trabajo que se hace. La verdad que si hacemos el esfuerzo para tener la plataforma más amplia.

Quizá falta empoderar más la figura del empresario y no se le vea como el que solo quiere ganar dinero.

El empresario hace muchas cosas más allá de sus obligaciones que son generar empleo, generar inversiones, hace muchas más cosas de aquellas que están relacionadas con sus quehaceres, contribuye con sus comunidades y saca adelante proyectos en el ámbito de sus zonas de influencia. Hacen muchas donaciones, por ejemplo como el de mejorar la logística de la policía, es importante, se hace de forma silenciosa, pero hay un trabajo de colaboración muy grande.