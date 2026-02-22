El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó que la inestabilidad política no conduce a nada positivo para el país. En declaraciones a Correo afirmó que espera que Julio Velarde, presidente del BCR, haya podido explicar al flamante jefe de Estado, José Balcázar, que hay cosas que tienen que funcionar de una forma. Señaló que es conveniente financiar las obras paralizadas, que implican inversiones por más de S/ 43 millones, sobre todo aquellas que son destinadas a prevenir los efecto de los fenómenos climáticos.

¿Cree que el presidente Balcázar seguirá la línea de gobierno que estaba siguiendo el señor José Jerí?

La sociedad civil en general y el Congreso debemos estar vigilantes para que la línea de estabilidad económica y de estabilidad política se mantenga. La estabilidad económica es sumamente importantes para las inversiones. Y estabilidad política es necesaria porque tanto cambio de presidente no conduce a nada positivo, no permite que fluyan las inversiones. Pero, tiene otras tareas importantes que cumplir. Se trata de estar vigilantes y, para eso, el Congreso juega un rol fundamental y ojalá esté a la altura de las circunstancias. Que ya se dejen de culparse unos a otros y se pongan de acuerdo en cómo va a ser el rol vigilante que hoy requerimos, sobre todo de cara a las próximas elecciones, para que sean transparentes.

¿Los empresarios ya han sido invitados para reunirse con el presidente?

Aún no, pero esperamos una invitación. Además ya lo dijo (el presidente José Balcázar), ¿no? Dijo que se reunirá con con todas las instituciones. Así que vamos a esperar.

Tiene solo cinco meses para dirigir el país, descontando los dos meses que tomará el proceso electoral.

Así es, pero depende de él porque tiene que reunirse con las diferentes fuerzas. Tiene que reunirse primero con las fuerzas políticas, después con los gremios. Ya se reunió con Julio Velarde (presidente del Banco Central de Reserva), es un buen comienzo, y espero que el doctor Velarde, que es una persona muy inteligente, habrá sido lo suficientemente persuasivo y didáctico para explicarle al presidente Balcázar que hay cosas que tienen que funcionar de una forma.

El gobierno del señor Jerí dejó pendiente un crédito suplementario para que evalúe y apruebe el Congreso, que se destinaría para financiar parte de las obras paralizadas, ¿debe seguir su curso?

Yo creo que sí porque dejar obras paralizadas es lo peor que se puede hacer. Uno puede ahorrar en diferentes cosas, pero no en obras, las obras hay que terminarlas. Perú tiene bastante obras paralizadas, por más de 43 mil millones de soles, sobre todo las que tenía a cargo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que son obras de prevención ante los fenómenos naturales, esas se tienen que continuar, se tienen que terminar.

La censura de José Jerí y la actuación del Congreso para elegir a su reemplazo centraron la atención pública y se olvidaron los problemas reales, las inundaciones...

Sí, tenemos dos problemas. Uno: se tiene que buscar los recursos para las obras paralizadas. Sé que es un dinero, un presupuesto, una partida importantes, pero las obras no se pueden dejar a medias. Tenemos colegios, hospitales y carreteras parados. Por otro lado, nos hemos distraído con el proceso de censura que irresponsablemente se dio, y no estamos viendo que hay que atender los fenómenos naturales que todos los años se presentan. Además, nos distrae del proceso electoral, los ciudadanos debemos estar más atentos a las propuestas de cada candidato para votar mejor esta vez.

Hay mala distribución de recursos del Estado porque hay obras paralizadas, pero se ha entregado mucha plata a Petroperú.

Es un punto importante, hay que continuar con la decisión que tomó el gobierno de Jerí, con la ministra de Economía, Denisse Miralles, de reestructurar Petroperú y darle el encargo a Proinversión porque es una empresa que ya no podía seguir recibiendo dinero del Estado, dinero que puede ser destinado para muchas otras cosas. La gran suma de dinero que se ha dado Petroperú podría servir para construir hospitales, colegios, etc.

El presidente es abogado laboralista y debe entender que hay normas relacionadas con la tercerización y las negociaciones colectivas que no impulsan la formalización.

La tercerización laboral y las negociaciones colectivas fueron parte de la agenda que impuso cuando fue ministra (de Trabajo y Promoción del Empleo) la señora Betssy Chávez. Ella introdujo estas normas que no han sido positivas para el empleo. Mientras más rígido es el mercado laboral, la gente se formaliza menos. Efectivamente, estas relaciones colectivas de trabajo, esta prohibición de tercerización en las actividades nucleares, no deben funcionar porque no son leyes pro inversión ni pro trabajo ni pro empleo, que es lo que necesitamos.

En los cinco meses previstos para la gestión del señor José Balcázar se deberá cuidar el gasto corriente, el gasto público, para cumplir con el déficit fiscal…

Sí, es un problema que también venimos arrastrando desde hace unos 16 años, desde el gobierno de Ollanta Humala, cuando se empezó a expandir el gasto público sin control. El problema es que se expande el gasto corriente. Bueno sería que crezca el gasto de inversión. El gasto corriente se ha incrementado, las planillas del Estado han crecido enormemente, y los servicios no han mejorado, que es lo más triste.

No se criticaría el aumento de sueldos si el Estado es eficiente, ¿verdad?

Por supuesto, se paga un buen sueldo, pero esa persona tiene que rendir, debe tener una buena productividad, tiene que dar una buena calidad de servicio. Hoy día los maestros de la más alta categoría están ganando 7000 o 7500 soles. Está bien que lo ganen, pero tiene que acompañar la calidad de la educación. Probablemente esos maestros tienen esa remuneración porque han pasado una serie de evaluaciones y deben tener un calidad profesional buena. Pero no puede ser una cosa aislada porque ¿de qué sirve un buen profesor si los demás no están en esa misma categoría o los colegios no tienen las condiciones adecuadas para para que los alumnos puedan estudiar con comodidad?

¿Cree que la reunión entre el presidente Balcázar y Julio Velarde es un buen punto de partida para el Gobierno?

Definitivamente Julio Velarde es un referente, es una persona que todo el Perú respeta y es el artífice de que tengamos esos números macroeconómicos tan positivos. Por esto es muy importante que el presidente Balcázar haya iniciado sus reuniones con don Julio Velarde, quien tiene que haberle puesto las cosas muy claras sobre qué cosas se puede hacer desde el gobierno y qué cosas no se debe hacer.