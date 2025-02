Trabajar en la fusión de ministerios (de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social–Midis) puede restarle velocidad a la ejecución del gasto público, advierte el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi.

En entrevista con Correo, sostiene que confía tener el respaldo del Congreso para aprobar leyes como el de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), de gestión privada, para Chancay, que empezaría con cero Impuesto a la Renta (IR), y la nueva Ley de Promoción Agraria.

¿Qué hay del shock de desregulación y de lucha contra la inseguridad?

En el shock de desregulación se están armando las medidas con el sector privado. En dos semanas se tendrán las propuestas que trabajan los equipos del ministerio y de los empresarios. La idea es tener delineado, a fines de marzo, todo el paquete de medidas que faciliten el clima de negocios, la dinámica de la actividad empresarial, industrial, que permita a los empresarios seguir avanzando y apostando para que las inversiones sigan fluyendo. También haremos lo mismo con las pequeñas y medianas empresas. Nos reuniremos con ellos. Es importante el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Los empresarios deben poner en la mesa los temas que frenan la marcha de la actividad económica como la tramitología.

Usted adelantó que contemplan un recorte de gastos, ¿implica reducir el número de empleados públicos?

Estamos con una proyección interesante de crecimiento para este año (4%). La dinámica económica no se puede recortar, pero siempre digo que hay espacio para generar eficiencia dentro del Estado y este es el análisis que haremos progresivamente. El shock de desregulación es básicamente para reducir la tramitología, los procedimientos. Igual, Indecopi tiene detectadas varias barreras burocráticas porque las normas que las generaban ya están derogadas. Se están simplificando y limpiando los procesos, esta es la línea. En un primer momento se trabajará en conjunto (con gremios empresariales) para luego presentarlos a los demás ministerios. La idea es que los ministerios accionen en un plazo determinado que vamos a definir, ver qué medidas se pueden reducir.

Buscar eficiencias implica fusionar ministerios, pero ¿alcanzará el tiempo?

Si, en un momento se mencionó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con el Ministerio de la Mujer. Falta año y medio de gobierno, creo que igual hay que seguir trabajando por el país y viendo qué medidas se pueden impulsar, si hay espacio para ver qué optimizaciones se van logrando. Hay que encaminarlos. Sobre fusionar los ministerios de Comercio Exterior y Turismo con el de la Producción, hemos conversado con los gremios y es muy claro que el Mincetur ha tenido una gran institucionalidad y buenos resultados para el país, al igual que Produce. Del Ministerio de Infraestructura, la norma propuesta está en el Congreso, la idea es que asuma todas las unidades ejecutoras que están en diferentes sectores, hay que ver cómo irá la discusión y los tiempos. Pero podemos perder cierta velocidad en la ejecución pública, que está creciendo muy bien. La fusión podría quitarnos un poco la dinámica, hay que evaluar el momento.

El Congreso tiene iniciativas de gasto que ponen en riesgo el déficit fiscal, y el gasto corriente ha inflado el Presupuesto Público 2025.

Estamos en diálogo con la gente del Congreso para explicar este punto. Hay que hacer un manejo responsable de las cuentas fiscales. Dos años seguidos se ha quebrado la regla fiscal. El objetivo este año es volver a cumplirla, hay mucho trabajo que hacer, de mucha apertura con el Congreso, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Sabemos que hay muchas necesidades insatisfechas, hay mucha demanda por proyectos, muchos embalses en materia de actualización remunerativa que se debe mirar, pero no todo se puede hacer a la vez. No hay presupuesto para todo y no se puede poner en riesgo la regla fiscal. Hay que hacer un trabajo de consenso para ver los espacios que se dan.

Se dice que el Congreso, arrincona al MEF, ¿busca cambiar esta percepción?

Seguro que el Congreso nos invitará como ministerio para explicar cada medida. Lo que puede parecer una buena medida de corto plazo, quizá a la larga no lo es para el país, hay que hacer el análisis técnico, explicar los costos y beneficios de las medidas, los aspecto a favor y en contra para dejar sentada la posición técnica del MEF. He conversado con diferentes congresistas, hay una excelente relación desde mi paso por Proinversión. Encuentro en ellos bastante ganas de apoyar, creo que todos estamos conscientes de que el país debe transitar de la mejor forma hacia lo que será el nuevo gobierno. Eso implica tener una economía muy saneada. Además, en el Congreso se va a debatir la propuesta de Zonas Económicas Especiales (ZEE), nuestra gestión está de acuerdo que este tema vaya, lo vamos apoyar, al igual que la Ley de Promoción Agraria, ambas propuestas tienen validación internacional y local, que generan beneficios. Nosotros, con muchos sentido común y con mucho criterio de análisis, vamos a dar soporte a estas iniciativas porque el Perú tiene que empezar a invertir en crecimiento.

Esas leyes implican incentivos tributarios para la ZEE de Chancay...

Son incentivos, depende de cómo se entiende. Por ejemplo, una zona especial que va a nacer sobre un terreno en el que no tengo nada, hoy no recauda nada. Gano mucho promoviendo un desarrollo allí, no tendré Impuesto a la Renta (IR), pero lo voy a tener, tendré generación de empleos, luego se tendrá recaudación del IGV, se tendrá la posibilidad de desarrollar industria, se dinamizará la actividad local. Tiene muchos efectos colaterales positivos. Se empezará con una ley marco, que definirá una zona en particular (Chancay) y si el beneficio para el Perú es tangible, se pensará en otras ZEE para otras regiones del país

Pero, su antecesor, José Arista, era renuente a empezar con cero IR...

Cada uno tiene una mirada particular en la economía, la respeto, pero en este caso la mirada de nuestra gestión es apoyar esa iniciativa. Fui ministro de la Producción, conozco de cerca la actividad industrial, la pesquera. He paseado en el país mirando un poco los proyectos y la potencialidad que hay, hay que ir para adelante.

¿Se está dando un cambio de 180 grados en el MEF?

Tiene que ver que vengo del mundo de la infraestructura. Siempre me he focalizado en ir cerrando brechas en el país, de forma eficiente, por esto confío mucho en las Asociaciones Público Privadas (APP) como el mejor mecanismo para lograr esto porque hay más de 100 experiencias validadas en el Perú a lo largo de las últimas décadas. Ojalá fueran 200 o 300 (APP) que permitan seguir avanzando porque consolidará un avance en el desarrollo económico del país. Esta es la mirada que se tiene en esta gestión. Respeto la posición que se tuvo previamente, pero creo que en este momento nuestra mirada como equipo está en esta línea de acción. La reunión con los gremios es también de apertura para conversar. Ellos vienen y sustentan los temas, hay preguntas técnicas que hacer, vamos mirando y hay temas que traen beneficios para el Perú. Bienvenidas las ideas, el Estado no tiene todas las ideas, nos equivocamos si pensamos así. El privado invierte y el Estado debe simplificarle la vida para que haga sus negocios.

Estamos en un año prelectoral, pero el Congreso es político y querrá tomar iniciativas de gasto, ¿Cómo controlar que no se desborde en el 2025?

La posición del MEF será técnica. Si bien no podemos ofrecer muchos proyectos, hay criterios de priorización, que son más urgentes, pero también hay mecanismos para abordarlo, no todo es inversión pública tradicional. Dependiendo de la envergadura, hay proyectos que califican para APP, que permiten financiar un proyecto en el largo plazo y activar varios proyectos en simultáneo. Obras por Impuesto (OxI) también es un excelente mecanismo, estamos evaluando subir el monto permitido, se tiene el aporte del sector privado, se busca darle más fuerza. El año pasado se hizo un récord histórico de S/4 mil millones, creo que podría ser S/10 mil millones por año, se tiene este potencial, pero hay que trabajar mucho, hay que convencer a los alcaldes, hacerles saber que tienen millones de soles para OxI, que en sus zonas hay empresas interesadas en desarrollar proyectos. Este es un trabajo de capacitación a las autoridades, existe un potencial gigante con OxI. El privado invierte a cuenta del Impuesto a la Renta que paga al Estado, se ejecutan proyectos, es un mecanismo que permite garantizar la calidad de las obras. Hay tantas obras paralizadas en el país, mal hechas, con mala calidad de estudios, mientras la brecha (de infraestructura) sigue igual. Eso hay que cambiarlo.

El reglamento de la Ley de Reforma del Sistema Previsional aún no se publica y se espera que las AFP tengan competencia y se ponga candado a los retiros.

La reforma plantea ciertas condiciones para abrir el mercado, nosotros estamos trabajando el reglamento, estamos en el plazo, la idea es que en junio esté aprobado, se trabajará de forma conjunta con las AFP, la ONP, también se socializará, se recibirán propuestas de las AFP y de todos los involucrados. Creo que la ley de reforma es un avance importante y si es necesario trabajar con el Congreso para mejorarla, se hará, lo importante es tener un sistema consolidado. Es importante que las AFP vuelvan a ser un gran soporte del ahorro interno peruano para financiar grandes proyectos en el país, que a su vez rentabilicen los fondos de pensiones. Se debe frenar el retiro, pueden ser paliativos de corto plazo, pero que en el largo plazo no favorece ni al pensionista ni a la sociedad peruana.