El exministro de Comercio Exterior y Turismo Juan Carlos Mathews considera que la venta de entradas a Machu Picchu debe ser 100% virtual para evitar que mafias lucren con los turistas. En diálogo con Correo, recomienda instalar mesas ejecutivas con la participación de la Contraloría y de la población. Sobre las Líneas de Nasca, afirma que hay que evitar que no solo se dañen los geoglifos, sino las zonas aledañas para evitar que pierdan su denominación de Patrimonio de la Humanidad.

¿La venta de boletos a Machu Picchu está contaminada?

Por la presión social, en 2022 se tomó la decisión equivocada de autorizar la venta de 1,000 entradas de forma presencial y eso ha generado mafias que complican el acceso a la ciudadela. Motivó reuniones de trabajo de representantes de los ministerios comprometidos, además del alcalde de Machu Picchu y el gobernador regional. Esta comisión planteó la tarea de virtualizar la venta de boletos, que es lo que se hace en todo el mundo. Se habilitó la plataforma tuboleto.cultura.pe. Para mí, es la dirección correcta.

La venta presencial...

Se debe garantizar eficiencia, transparencia y estricto control. Está muy claro que no hay intención de privatizar la venta de boletos. El tema es ordenar el proceso de venta, hacerlo transparente y auditable para generar confianza. El diálogo es fundamental. No creo en la propuesta del gobernador del Cusco, de pretender aplicar la descentralización. ¿Qué garantía hay de que la gestión del gobierno regional del Cusco es mejor que la del Ejecutivo? No tiene capacidad de gestión. Creo que se debe fortalecer la comisión con reuniones frecuentes, con todos los operadores turísticos, y cerrar las reuniones con acuerdos. Apuesto por las mesas ejecutivas en varios sectores, como el del MEF y del Mincetur, que han funcionado porque se sientan los responsables de las entidades que tienen competencia en diferentes temas.

¿Cuál es el problema?

Si los operadores turísticos piensan que van perder, hay que mostrarles con números que crecerá la afluencia de turistas, que les generará mayores beneficios que los que ofrecen las mafias amarradas, que están ganando debajo de la mesa y haciendo pasar pésima experiencia a los turistas, quienes declaran que pagan el doble de la tarifa oficial. Debería haber una ventana de recepción de denuncias para destapar los casos de corrupción. ¿Quién controla, quién audita? En una mesa ejecutiva, o en una comisión, la población podrá opinar y se sentirá mejor representada.

¿La venta virtual es más efectiva?

tuboleto.cultura.pe ya funciona para Kuélap. Se pretende que, progresivamente, en todos los sitios arqueológicos del país se entre de la misma forma. No se está experimentando en Cusco. Los operadores turísticos deben ser más activos.

Ahora preocupan las Líneas de Nasca por la minería ilegal...

Preocupa bastante. Decir que la minería informal está generando un daño nacional, lo veo absolutamente ligado al concepto de corrupción. Se mueve tanto billete que puede comprar de todo, votos en el Congreso y pueden protegerse, en Perú se está yendo a una situación terrible. Lo bueno del caso es que por ser Patrimonio de la Humanidad tuvo un gran eco para que se advierta el tremendo daño que se hace. Los daños que se generen serán irreversibles por las maquinarias pesadas que se emplean. Debería haber una mesa para las Líneas de Nasca con participación de un representante de la Contraloría, cuya presencia haría evidente que no hay intención de lucrar. En Nasca no solo se daña los geoglifos, sino también las zonas cercanas con la extracción que se hace, que daña el suelo, contamina y genera daños irreversibles, lo que podría generar que le quiten el distintivo de Patrimonio de la Humanidad, y así se cerraría con broche de oro el gobierno tan criticado de la señora presidenta Dina Boluarte. Por eso es importante incidir en Las Líneas de Nasca para llamar la atención, que no solo es un tema de Nasca, es un tema nacional.