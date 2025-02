Para el extitular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Juan Manuel Benites, en Perú se ha perdido la capacidad de planificar a largo plazo y se esto refleja en la falta de descolmatación de represas en el norte. En diálogo con Correo dijo que el Gobierno debería impulsar una nueva Ley de Promoción Agraria mediante incentivos tributarios.

¿Qué reflexión se tiene de la crisis del mango?

El negocio del agro es de riesgo. Un factor es el clima, a veces hay mucha agua, otras no. También hay riesgos de mercado porque si muchos siembran un mismo producto hay una caída de precios. Pasó con la papa, el mango y otros productos. Si hay mayor oferta, los precios se van al piso.

Es muy cierto, pero…

Tiene que ver con la pérdida de la capacidad de planificar a largo plazo. Un ejemplo es la infraestructura de riego, tenemos reservorios en el norte que están colmatados. Poechos tiene más de 60% de su capacidad con sedimentos; San Lorenzo 50%, Tinajones y Gallito Ciego, igual. Están perdiendo capacidad de almacenamiento de agua en zona tan árida como lo es el norte.

¿Es responsabilidad de cada región?

Sí, pero también del gobierno nacional porque son obras de gran envergadura. Se necesita ampliar la capacidad de almacenamiento, no solo en la costa, también en la sierra, incluso en la selva, donde se diría sobra el agua, pero es necesario construir infraestructura porque el clima está cambiando mucho, se tiene ciclos de agua muy irregulares. Se necesita regulación para mantener continuidad del riego en el tiempo, que permita manejar los cultivos. También se debe manejar las ventanas en las que van saliendo los productos.

¿Mejorar información?

Sí, es otro tema, sino ¿cómo llegamos al agricultor? No se trata de que entre a internet. El esfuerzo es que el Estado llegue al agricultor con información sobre precios, de calendarios de cultivos. En los últimos 10 años el cultivo de mango aumentó en 11 mil hectáreas, era previsible que el precio caiga; para que no caigan los precios se necesita mercados, tenemos TLC, pero no estamos desarrollando industrias como para congelar productos que no tienen mercado.

¿Pero es insuficiente?

Sí, hay otro aspecto y tiene que ver con la asistencia técnica, necesaria para mejorar la calidad de los productos. La poda es un mecanismo para controlar sobreproducción, pero también hay insumos que ayudan a manejar las fechas de maduración, etc. Se necesita un esfuerzo de información para evitar casos como del mango; se necesita diversificar. No digo que el Estado decida lo que debe hacer el privado, pero puede orientar.

¿Se necesita una nueva Ley de Promoción Agraria?

Es necesaria una segunda Ley de Promoción Agraria para tener un nivel de competitividad superior al de otros países que ya aplican normas parecidas como Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Perú se quedó en el tiempo. Sagasti derogó la ley y el Congreso sacó una nueva que no tiene el nivel deseado, no hablo del tema laboral, que creo se ha superado. Se puede lanzar incentivos tributarios para crecer un poco más en costa. La sierra y selva están muy rezagadas, grandes empresas podrían invertir para conectar a sus pequeños agricultores y pagar mejores precios por sus productos. Este es el camino, con una mirada de 20 a 30 años.

Se necesita la ley, pero el Ministerio de Economía se resiste.

El MEF señala que se perdería ingresos si baja el Impuesto a la Renta (IR) a la agroindustria. No es lo mismo 1% de 5 que 1% de 10. Cuando empezó la Ley de Promoción Agraria se exportaba menos de $300 millones, el 2024 hemos cerrado con $12,500 millones. Creo que le falta visión al MEF, que está pensando en la caja del día, preocupación válida; no se puede seguir creciendo en gastos, pero el problema está dónde se ajusta, no se debería quitar incentivos a la agricultura, sino reducir la burocracia por la que tenemos gastos excesivos. Los agricultores necesitan incentivos, tener un colchón, lo que implica pagar un menor IR, de 15%

Juan Manuel Benites

Ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Presidente ejecutivo del Instituto Crecer. Economista de la Universidad del Pacífico Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especializado en temas de inversión pública y desarrollo.