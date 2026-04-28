El respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), que no aceptó ninguna interferencia política ni empresarial, permitió la estabilidad macroeconómica del país, señaló su presidente, Julio Velarde.

“El banco central felizmente no aceptó ningún tipo de presión, sea política o sea empresarial, para nombramientos o toma de decisiones, creo que esto ha permitido que pueda cumplir su función”, anotó al reconocer que el equipo del BCR es meritocrático.

Fue en la ceremonia en la que Universidad Continental lo distinguió como Doctor Honoris Causa, donde destacó que el reconocimiento al trabajo del BCR se da en un contexto de inestabilidad política por la que atraviesa el país.

Rotación

En ese sentido, Velarde llamó la atención sobre la alta rotación de autoridades, desde presidentes y altos funcionarios, que no permiten un mayor crecimiento de la economía.

En esa línea, advirtió que la inestabilidad política impacta en el desarrollo económico del país, señalando que durante su periodo al frente del BCR han pasado 10 presidentes de la República, 39 primeros ministros y 31 ministros de Economía.

“El país está sufriendo una inestabilidad muy grande, ¿Qué país puede progresar así?, ¿Qué país puede tener políticas de largo plazo sostenible con cambios continuos no solo de ministros, sino viceministros, directores, etcétera?”, preguntó.

Velarde refirió que la alta rotación afecta directamente la inversión y la ejecución de proyectos porque los cambios permanentes de funcionarios obligan a reiniciar procesos.

“Un inversionista que conversa con un director, regresa meses después y la gente es completamente otra. No debe sorprender que nuestro crecimiento haya sido bastante más bajo”, anotó.