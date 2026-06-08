Un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Diego Escudero López, fue detenido por las autoridades tras atropellar y dejar gravemente herida a la agente del Serenazgo, Kati H.Ch. en el distrito de Veintiséis de Octubre. El hecho se registró alrededor de las 5:37 a.m a la altura del centro comercial Precio Uno, en la Av. Grau.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor embistió a la trabajadora municipal con la camioneta de placa PN4 095 para luego darse a la fuga sin prestarle ningún tipo de auxilio.

Ante la emergencia, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la comuna distrital activó de inmediato un operativo conjunto entre el Serenazgo y la Policía para dar con el paradero del responsable.

Tras una intensa persecución, lograron interceptar y detener al sospechoso en la carretera Panamericana siendo puesto a disposición de la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.