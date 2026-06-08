La búsqueda de prendas y accesorios funcionales, versátiles y fáciles de combinar impulsa el protagonismo de las botas en la moda actual. Expertos destacan que dejaron de ser un artículo exclusivamente estacional para convertirse en un básico del guardarropa.
La búsqueda de prendas y accesorios funcionales, versátiles y fáciles de combinar impulsa el protagonismo de las botas en la moda actual. Expertos destacan que dejaron de ser un artículo exclusivamente estacional para convertirse en un básico del guardarropa.

Las tendencias de consumo en moda muestran una evolución en las preferencias de los compradores, quienes ya no priorizan únicamente la estética, sino también la funcionalidad y versatilidad de las prendas.

En ese contexto, las botas han logrado posicionarse como una de las piezas más relevantes dentro del clóset femenino, gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos, actividades y temporadas del año.

De acuerdo con un informe de QuestionPro, la categoría moda concentra el 47 % de la incidencia de compra online en Perú. Además, el 65 % de los consumidores peruanos afirma tener intención de realizar compras digitales durante este año, motivados por promociones, beneficios financieros y productos diferenciados.

El estilo biker lidera las preferencias de la temporada

Una de las tendencias más visibles es la inspiración biker, caracterizada por estructuras robustas, suelas marcadas y detalles con personalidad.

Este tipo de diseño responde a una demanda creciente por productos capaces de acompañar jornadas extensas sin sacrificar comodidad ni estabilidad.

Las plataformas ligeras y las suelas flexibles también ganan terreno entre quienes buscan opciones prácticas para el día a día.

Siluetas sofisticadas para diferentes ocasiones

Las botas de caña media continúan consolidándose como una alternativa versátil para complementar looks casuales y más formales.

A ello se suman las botas altas y las siluetas slouchy, que destacan por aportar movimiento, sofisticación y una apariencia relajada que se adapta a distintos estilos.

Asimismo, la tendencia dressy mantiene su presencia entre consumidoras que buscan calzado fácil de integrar tanto en ambientes laborales como en reuniones sociales.

Colores neutros y materiales atemporales

Los tonos neutros siguen dominando las preferencias de compra.

Colores como negro, beige, marrón y diferentes tonalidades tierra destacan por su facilidad para combinarse con diversas prendas y estilos.

En cuanto a materiales, el suede y el cuero mantienen vigencia gracias a su durabilidad, estética y capacidad para integrarse tanto a propuestas casuales como más elegantes.

Detalles que reflejan identidad personal

La personalización del estilo también influye en las decisiones de compra.

Elementos como hebillas, acabados metálicos, texturas y contrastes discretos se convierten en recursos que permiten aportar identidad a los looks sin recurrir a excesos.

En este escenario, la estética western continúa posicionándose entre las favoritas de la temporada debido a su carácter distintivo y su inspiración en siluetas clásicas reinterpretadas para la moda contemporánea.

“Hoy las consumidoras ya no eligen botas únicamente por una tendencia estética, sino por la capacidad que tienen de integrarse naturalmente a distintos momentos y estilos de vida. Vemos una búsqueda cada vez más clara por piezas versátiles, funcionales y con identidad, que puedan acompañar desde jornadas largas hasta espacios más sociales sin perder diseño ni personalidad”, señaló Ursula Asmat, Latam Marketing Lead de Bata.

Moda funcional y adaptable

La evolución de las tendencias demuestra que las consumidoras buscan cada vez más prendas y accesorios capaces de adaptarse a múltiples contextos.

Con influencias que van desde el estilo biker y western hasta propuestas más sofisticadas como las slouchy y dressy, las botas continúan reinventándose y consolidándose como una de las piezas más versátiles dentro de la moda femenina contemporánea.

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