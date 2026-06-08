Las tendencias de consumo en moda muestran una evolución en las preferencias de los compradores, quienes ya no priorizan únicamente la estética, sino también la funcionalidad y versatilidad de las prendas.

En ese contexto, las botas han logrado posicionarse como una de las piezas más relevantes dentro del clóset femenino, gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos, actividades y temporadas del año.

De acuerdo con un informe de QuestionPro, la categoría moda concentra el 47 % de la incidencia de compra online en Perú. Además, el 65 % de los consumidores peruanos afirma tener intención de realizar compras digitales durante este año, motivados por promociones, beneficios financieros y productos diferenciados.

El estilo biker lidera las preferencias de la temporada

Una de las tendencias más visibles es la inspiración biker, caracterizada por estructuras robustas, suelas marcadas y detalles con personalidad.

Este tipo de diseño responde a una demanda creciente por productos capaces de acompañar jornadas extensas sin sacrificar comodidad ni estabilidad.

Las plataformas ligeras y las suelas flexibles también ganan terreno entre quienes buscan opciones prácticas para el día a día.

Siluetas sofisticadas para diferentes ocasiones

Las botas de caña media continúan consolidándose como una alternativa versátil para complementar looks casuales y más formales.

A ello se suman las botas altas y las siluetas slouchy, que destacan por aportar movimiento, sofisticación y una apariencia relajada que se adapta a distintos estilos.

Asimismo, la tendencia dressy mantiene su presencia entre consumidoras que buscan calzado fácil de integrar tanto en ambientes laborales como en reuniones sociales.

Colores neutros y materiales atemporales

Los tonos neutros siguen dominando las preferencias de compra.

Colores como negro, beige, marrón y diferentes tonalidades tierra destacan por su facilidad para combinarse con diversas prendas y estilos.

En cuanto a materiales, el suede y el cuero mantienen vigencia gracias a su durabilidad, estética y capacidad para integrarse tanto a propuestas casuales como más elegantes.

Detalles que reflejan identidad personal

La personalización del estilo también influye en las decisiones de compra.

Elementos como hebillas, acabados metálicos, texturas y contrastes discretos se convierten en recursos que permiten aportar identidad a los looks sin recurrir a excesos.

En este escenario, la estética western continúa posicionándose entre las favoritas de la temporada debido a su carácter distintivo y su inspiración en siluetas clásicas reinterpretadas para la moda contemporánea.

“Hoy las consumidoras ya no eligen botas únicamente por una tendencia estética, sino por la capacidad que tienen de integrarse naturalmente a distintos momentos y estilos de vida. Vemos una búsqueda cada vez más clara por piezas versátiles, funcionales y con identidad, que puedan acompañar desde jornadas largas hasta espacios más sociales sin perder diseño ni personalidad”, señaló Ursula Asmat, Latam Marketing Lead de Bata.

Moda funcional y adaptable

La evolución de las tendencias demuestra que las consumidoras buscan cada vez más prendas y accesorios capaces de adaptarse a múltiples contextos.

Con influencias que van desde el estilo biker y western hasta propuestas más sofisticadas como las slouchy y dressy, las botas continúan reinventándose y consolidándose como una de las piezas más versátiles dentro de la moda femenina contemporánea.