Entre el 2004 y el 2013 la inversión privada creció a un ritmo anual de 14% y se redujo la pobreza, período en el que se registraron ciclos de boom exportador por los precios altos de los minerales, recordó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

Precisó, durante su exposición en el Simposio Minero que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que en el 2004 la tasa de pobreza monetaria del país era de casi 59%, pero se redujo a 22.7% en el 2014, año en que la economía empezó a tener un menor ritmo de crecimiento.

Así, recordó que entre el 2004 y el 2013 se generó un superávit fiscal como consecuencia de los ingresos excepcionales (por los altos precios de los metales) y permitió ahorrar en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que alimentó la inversión pública, la misma que creció a un ritmo de 15% y se redujo la pobreza.

“Se creó ese fondo con la idea de tener un ahorro que permitiera alimentar la inversión pública, que cuando cayeran los precios de exportación, se tuviera recursos para seguir sosteniendo el ritmo de la inversión pública”, precisó.

Pero, en el 2014, la inversión pública que estaba creciendo 20% pasó a caer 20%. “Con esto no defiendo la inversión pública y el gasto público, lo que digo es que los cambios no pueden ser tan bruscos, no puede ser pasar de más de 20 a menos de 20% y pensar que no afectará el crecimiento de la economía y lo afectó”.

“Después, desgraciadamente, hemos tenido realmente este periodo de los últimos 10 años, con cambios continuos de autoridades y nos ha pasado factura”, comentó en alusión a

Historia

Velarde refirió que el actual boom exportador de Perú es similar al que tuvo hace 75 años, cuando el país tuvo grandes ingresos que se plasmaron en inversiones para obras públicas, cuando se construyeron, escuelas.

Refirió que en la actualidad, en el país se registra una dinámica importante de la economía, que permite mayores ingresos al fisco a través del Impuesto General a las Ventas (IGV), que se refleja en los comprobantes de pagos.

Sobre el aporte de la minería a la economía nacional, señaló que el empleo en el sector no es tan importante, pero cuando se registran booms, como el de la actualidad, se contagia a toda la economía porque otros sectores también crecen fuertemente.

“En los últimos tiempos hay una recuperación del empleo bastante importante, por dos factores: Uno ha sido la agroindustria y ahora lo que vemos son todos los otros sectores como construcción, comercio, etc.”, manifestó el presidente del BCR.