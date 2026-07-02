El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, precisó que Perú tiene fortaleza fiscal por los precios excepcionales de los minerales, los mejores desde 1951, pero el gasto corriente ha crecido, y que su entidad no financia (entrega dinero) al sector público.

En entrevista con Modo UP, de la Universidad del Pacífico, precisó que el déficit fiscal (más gasto del Gobierno con relación a sus ingresos) no ha crecido por los fuertes ingresos fiscales (altos precios de los commodities).

Dijo que, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública cayó. “El gasto corriente se comió el espacio de la inversión pública”, anotó.

Precisó que la parte fiscal se ha debilitado, pero este debilitamiento se ha escondido por la recuperación importante de los ingresos fiscales, en los últimos dos meses.

“Un fisco débil a la larga es una amenaza, no es una amenaza eminente, no creo que se produzca en los próximos años, pero nos va debilitando a futuro”, afirmó.

Compromiso

Al respecto, Velarde recordó que en 1990 se asumió el compromiso de no financiar más al sector público, lo que se ha cumplido hasta la fecha, salvo lo que el entonces titular del MEF, Juan Carlos Hurtado Miller, pidió un préstamo porque no había un solo sol en la caja para pagar a la gente.

Recordó que la hiperinflación de los 80 fue tan grande a la par que cayó la producción 10% durante tres años y la población empobreció enormemente.

Refirió que hoy el gasto corriente crece mucho y el Congreso presta menos atención a lo que dice el MEF.

“Es un Congreso que está autorizando normas casi irresponsablemente y el gasto corriente crece fuertemente”, comentó al recordar que en el 2006 se cambió la regla fiscal para controlar el ritmo de crecimiento del gasto corriente.