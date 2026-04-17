A puertas de cumplir dos décadas al frente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde señaló que analizaría una eventual permanencia en el cargo si se le plantea continuar.

Sus declaraciones fueron recogidas por Bloomberg en medio de la expectativa sobre la futura conducción de la entidad monetaria.

El funcionario también indicó que, si deja el puesto, podría brindar opiniones sobre un posible sucesor en caso se lo soliciten.

“Puedo irme, pero la autonomía creo que se mantiene”, sostuvo. Añadió además que esa independencia institucional está “demasiado establecida” ante la opinión pública.

Velarde dirige el banco central desde 2006 y ha sido ratificado por distintos gobiernos. Durante su gestión ha sido considerado una figura relevante para la estabilidad macroeconómica del país y el control de la inflación dentro del rango meta de entre 1% y 3%.