El próximo 28 de julio estará terminando el mandato de cinco años que recibió Julio Velarde Flores como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), con los que sumará 20 años en este alto cargo de la entidad responsable de la política monetaria del país.

Si sigue o no al frente de este ente emisor dependerá de las nuevas autoridades del Ejecutivo, quienes designarán al profesional que consideran adecuado para el cargo.

Es el Congreso de la República el que finalmente somete al pleno la aprobación o no del profesional propuesto por el Ejecutivo.

En ese sentido, Julio Velarde, en la última conferencia de prensa que ofreció en el marco de su actual mandato, señaló que antes se inclinaba en dejar el cargo, pero ahora lo pensará, haciendo hincapié que no le corresponde (decidir si se queda o no en el BCR), sino de quien hace el nombramiento.

Elecciones

Julio Velarde estuvo muy presente en las últimas elecciones generales porque fue objeto de la propaganda presidencial, sobre todo del actual candidato Roberto Sánchez, quien en un primer momento anunció que lo retiraría del BCR.

Inclusive, su aliado político, Antauro Humala, fue más radical y señaló que lo botaría porque no está en línea con su línea ideológica.

Sin embargo, en el proceso de la segunda vuelta, Sánchez cambió radicalmente su propuesta sobre la línea económica a seguir, que incluía mantener en el BCR a Velarde.

El BCR es la entidad responsable de la política monetaria del país, evitando, principalmente, la volatilidad de la moneda peruana para evitar la inflación tenga fuerte impacto en los precios al consumidor, básicamente, además para que los que toman créditos accedan con tasas de interés adecuadas.