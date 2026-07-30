Los ciudadanos que consideren que un miembro de mesa designado podría afectar la transparencia de las próximas elecciones regionales y municipales tienen plazo hasta este jueves 31 de julio para presentar una tacha ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

El plazo se abrió luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el 24 de julio el sorteo de los nueve miembros de mesa para cada mesa de sufragio, conformados por tres titulares y seis suplentes.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), existen diversos impedimentos para ejercer el cargo de miembro de mesa. Entre ellos figuran los candidatos y personeros de organizaciones políticas, así como los funcionarios y trabajadores de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otras instituciones que integran el sistema electoral.

También están impedidos los servidores del Ministerio Público que cumplen funciones relacionadas con la prevención e investigación de delitos electorales durante la jornada de votación, así como los funcionarios de la Defensoría del Pueblo encargados de supervisar el proceso.

La norma también excluye a las autoridades elegidas por voto popular, como gobernadores regionales, alcaldes, regidores y consejeros. Asimismo, no pueden integrar una misma mesa de sufragio los cónyuges o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni tampoco los familiares de candidatos que residan en la jurisdicción donde estos postulan.

Otro grupo impedido está conformado por los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, debido a las funciones que desempeñan durante el desarrollo del proceso electoral.

¿CÓMO PRESENTAR UNA TACHA?

Los ciudadanos que deseen cuestionar la designación de un miembro de mesa deberán presentar una solicitud dirigida al presidente del Jurado Electoral Especial, adjuntando los documentos que acrediten el impedimento invocado, además de una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Uno de los requisitos es que el solicitante no registre multas electorales por omisión al sufragio.

Una vez resueltas las tachas, las autoridades electorales publicarán la relación definitiva de miembros de mesa. A partir de esa etapa, los ciudadanos designados que no puedan cumplir la función podrán presentar sus excusas o justificaciones conforme a las causales previstas por la legislación electoral.

Para las elecciones del 4 de octubre, en la región Arequipa estarán habilitados 1 millón 234 mil 587 electores, quienes acudirán a votar en 497 locales de votación, donde funcionarán 4,195 mesas de sufragio, distribuidas bajo la administración de siete Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Desde la ODPE Arequipa se informó que los miembros de mesa recibirán dos jornadas de capacitación, programadas para las fechas 20 y 27 de septiembre, con el fin de prepararlos para el desarrollo de la jornada electoral. Quienes cumplan con sus funciones durante todo el día de la votación recibirán un incentivo económico de 165 soles.