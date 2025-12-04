El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que el Perú es actualmente el país de América Latina que más ha avanzado en el proceso de digitalización monetaria, con una penetración que ya abarca casi todos los sectores productivos.

Durante su participación en la XXXVI edición del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Velarde señaló que si bien Argentina y Venezuela muestran niveles altos de pagos digitales, ello se debe a presiones inflacionarias y problemas de manejo de billetes de baja denominación, más que a un proceso de modernización.

Argentina y Venezuela: digitalización forzada por inflación

Velarde recordó que hasta hace pocos años el gobierno de Alberto Fernández en Argentina se resistía a emitir billetes de mayor denominación, lo que obligaba a la población a movilizar grandes fajos para compras cotidianas.

“Era común ver que la gente podía comprar una taza de café con un gran fajo de billetes de baja denominación. En Venezuela la situación es similar”, explicó.

Según el titular del BCR, la necesidad de evitar el traslado de grandes volúmenes de efectivo impulsó el uso de pagos digitales en esos países. En contraste, el avance peruano responde a un proceso de modernización estructural del sistema financiero y comercial.

Digitalización alcanzará zonas rurales con nueva plataforma

Velarde anunció que hacia fines del próximo año se culminará la implementación de una plataforma de pagos digitales de alta capacidad, diseñada para ampliar el acceso financiero y digital en todo el país.

“Debemos estar implementando una plataforma sumamente poderosa en lo que se refiere a pagos digitales, que tendrá una importante repercusión en las zonas rurales”, sostuvo.

Esta herramienta permitirá dinamizar transacciones en áreas con baja conectividad y facilitará la inclusión financiera de pequeños productores y comercios locales.

