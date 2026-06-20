El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que aún no ha tomado una decisión sobre una eventual permanencia al frente de la entidad después del 28 de julio. El economista indicó que evaluaría una propuesta del próximo gobierno en caso de que se le plantee continuar en el cargo.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, Velarde explicó que actualmente no existe ningún acercamiento por parte de los candidatos que disputan la Presidencia de la República. Asimismo, recordó que su periodo al frente del ente emisor concluye con el cambio de gobierno.

En ese contexto, manifestó que su postura respecto a una posible continuidad ha variado con el tiempo. En esa línea, reconoció que analizaría cualquier propuesta que pudiera recibir una vez definidas las nuevas autoridades.

“Antes me inclinaba más a dejar el cargo y me quedaba unos meses mientras se hacía la transferencia. Probablemente con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme, bajo ninguna circunstancia, pero si me lo ofrecen tendría que pensarlo. No podría decir que no ni sí, tendría que pensarlo”, expresó.

No ha recibido propuestas

Velarde aclaró que tampoco está solicitando permanecer en el puesto. En esa línea, precisó que hasta la fecha ninguno de los aspirantes a la Presidencia se ha comunicado con él para abordar ese tema.

Asimismo, recordó que la designación de quien dirige el Banco Central de Reserva corresponde al presidente de la República. Posteriormente, dicha decisión debe ser ratificada por el Senado.

El economista ocupa la presidencia del BCR desde el año 2006. Desde entonces, ha sido ratificado en distintas oportunidades por sucesivos gobiernos.

Durante la misma presentación, Velarde también realizó una evaluación del desempeño económico registrado en el país durante los últimos años. En su análisis, consideró que la conducción macroeconómica pudo haber sido mejor aprovechada.

Al referirse a ese periodo, señaló que la inestabilidad en distintos sectores del Ejecutivo afectó la gestión económica. Como ejemplo, mencionó los constantes cambios de ministros registrados en los últimos años.

“No se tuvo el mejor manejo macroeconómico. [...] Ya no recuerdo cuántos ministros de Economía o de otros sectores hubo este año”, afirmó.

Crecimiento impulsado por factores externos

Velarde indicó que el avance de la inversión privada durante 2025 y los primeros meses de 2026 estuvo favorecido por el contexto internacional. Según explicó, el elevado nivel de los términos de intercambio contribuyó a ese desempeño.

De acuerdo con las cifras presentadas, la inversión privada creció 10 % durante 2025. En tanto, durante el primer trimestre de 2026 registró una expansión de 13,2 %.

Pese a esos resultados, sostuvo que el país pudo haber obtenido mayores beneficios bajo otras condiciones. También recordó que en anteriores ciclos de altos precios de exportación el Perú mantenía superávits fiscales y una posición macroeconómica más sólida.

Finalmente, señaló que en los últimos años se produjo un incremento significativo del gasto corriente. A su juicio, ese factor marcó una diferencia respecto de otros periodos de bonanza económica.