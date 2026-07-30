Más de 1,100 adventistas voluntarios de diferentes regiones arribaron a Tacna para servir a la comunidad durante las Fiestas Patrias como parte de la Misión Caleb 2026. La Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín a través de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental les brindó respaldo y logística para desarrollar la forestación de la avenida Los Molles.

Desde el inicio y hasta el final de dicha arteria en un área de 3.1 kilómetros los voluntarios plantaron árboles, deshierbaron la zona y limpiaron la vía pública, promoviendo valores como la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y el compromiso ciudadano.

Actividad contó con la presencia del alcalde Niel Zavala Meza y el pastor Rolando Quinteros. (Foto: Difusión)

Donación de sangre

La actividad contó con la presencia del alcalde de Gregorio Albarracín Niel Zavala Meza, el representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pastor Rolando Quinteros, la comunidad adventista local y vecinos del distrito.

Además del impacto social, los voluntarios durante estos días participan en espacios de fortalecimiento espiritual y oración en los templos adventistas de la región. Este proyecto busca inspirar a las nuevas generaciones a vivir la misión como un estilo de vida.

Para éste jueves 30 de julio anunciaron que efectuarán una donación masiva de sangre en el hospital regional Hipólito Unanue de Tacna, perteneciente al Ministerio de Salud, así como en el nosocomio Daniel Alcides Carrión de Essalud, ubicado en el distrito de Calana.