El exdirector del CITE (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica) pesquero Ilo Omar Velásquez Chirinos informó que las actividades de pesca en el litoral de la provincia de Ilo enfrentan un fuerte impacto por los efectos del Fenómeno El Niño y que las consecuencias se agravarán los próximos meses, afectando la pesca industrial, la pesca artesanal y la economía local.

El ingeniero pesquero señaló que la actividad pesquera artesanal muestra afectación con la disminución de los recursos hidrobiológicos. Ante este escenario recomendó que los pescadores artesanales evalúen alternativas temporales de trabajo mientras persistan las condiciones adversas.

Calentamiento del mar

En cuanto al incremento de la temperatura del mar, dijo que el evento podría alcanzar una intensidad extraordinaria. Además el calentamiento del mar es evidente, al pasar de una temperatura habitual de 16.5 grados a aproximadamente 19 grados, con la posibilidad de llegar a los 20 grados.

Precisó que el cambio de temperatura provoca cambios en el comportamiento de las especies marinas y repercute directamente en la disponibilidad de recursos para la pesca. Además los efectos más intensos del Fenómeno El Niño se sentirán hasta fines de marzo de 2027 y la recuperación de ecosistemas marinos como la actividad pesquera podría prolongarse hasta finales del mismo año.

Migración de la anchoveta

En cuanto a la muerte de aves marinas, precisó que está relacionada con la escasez de alimento a causa del calentamiento del mar lo cual hace que la anchoveta, principal fuente de alimento de estas aves, se desplace hacia zonas más frías, dificultando su captura para alimento.

Muchas especies hidrobiológicas migrarán hacia aguas más frías o mayores profundidades.