Perú ya consumió más de la mitad de sus reservas del gas natural, advirtió el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

Dijo que las reservas de Perú no son nada generosas dentro de 20 a 50 años y que se debe asegurar recursos.

Pero asegurar más reservas implica impulsar la exploración en hidrocarburos, pero enfrenta grandes desafíos.

Arturo Vásquez, Socio y Director de Investigación de GĚRENS, señaló que la exploración requiere condiciones más favorables para incentivar a nuevos actores.

“Es fundamental generar un marco fiscal y regulatorio predecible que reduzca riesgos de inversión, sobre todo para las compañías junior (especializadas en exploración), que asumen altos riesgos financieros y técnicos en las etapas iniciales”, precisó.

Indicó que medidas como créditos tributarios, esquemas de regalías competitivos y una mayor flexibilidad en los contratos permitirían incrementar la llegada de capitales.

En ese sentido, destacó que la simplificación de permisos y licencias resulta indispensable para reducir la burocracia que hoy ralentiza los proyectos.

Desconfianza

Vásquez hizo hincapié sobre la aceptación social, que sigue siendo uno de los mayores desafíos en la Amazonía y los Andes, donde casi el 70% de las comunidades no está de acuerdo con la actividad exploratoria.

“Esa elevada desconfianza dificulta el avance de los proyectos y podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector energético y la economía nacional”, comentó.

Para revertir esa percepción, indicó, se debe fortalecer el diálogo temprano con las comunidades y promover programas de desarrollo local que permitan mostrar beneficios tangibles desde la etapa inicial.

También se debe incorporar tecnologías con menor huella ecológica y procesos de licenciamiento más ágiles para asegurar altos estándares de sostenibilidad sin convertirse en un freno para la inversión.