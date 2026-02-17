La falta de reglamentos de normas que buscan modernizar el mercado eléctrico para promover una real competencia hace que los usuarios regulados por el Osinergmin (hogares, comercios e industrias pequeños, etc.) no accedan a tarifas más económicas, señaló Riquel Mitma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR).

En ese sentido, precisó que aún no se publica el reglamento de la Ley Nº 32249, promulgada el 19 de enero de 2025, la misma que modifica la Ley Nº 28832 (1992), para impulsar la diversificación de la matriz energética, además de integrar a las energías renovables (RER), como la solar y la eólica.

El principal cambio que aporta la Ley 32249 es la eliminación de la obligación de vender conjuntamente potencia (capacidad de producción) y energía (consumo en un período) para permitir que las renovables (solar/eólica) puedan vender energía por separado, para fomentar la competencia y la inversión en el mercado eléctrico.

Mitma precisó que en la actualidad hay proyectos de energía eléctrica, entre renovables y no renovables que demandarán inversión por $ 35 mil millones.

Tarifa

En la actualidad, el usuario regulado (cuya tarifa la fija el Osinergmin) paga $ 70 por megavatio, mientras que los usuarios libres (que compran grandes volúmenes tiene contratos directamente con las generadoras o productoras) pagan $ 35.

Esa competencia, explicó, implica incorporar nuevas tecnologías (eólicas y solar) y puedan participar en la oferta nacional con menores precios de los que ofrecen las generadoras térmicas.

Por ejemplo, dijo que de reglamentarse la Ley 32249 se podrá aumentar la oferta del mercado eléctrico, considerando que impulsará el desarrollo de proyectos de energía renovable por más de $ 12,500 millones.

La ejecución de proyectos demanda permisos, pero se necesita obtener la concesión definitiva, lo que implica presentar un cronograma de ejecución de la obra.

“En ese escenario es necesario tener el reglamento aprobado que permita desarrollar proyectos para aumentar la oferta”, señaló por su parte Juan Pedro Aramburú, presidente de la SPR.

Al respecto, Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES) que por la oferta de energía eléctrica será menor a la demanda y podría haber un déficit entre el 2028 y 2029.

Es decir, con el desarrollo de nuevos proyectos se aumentará oferta y se podrá atender el incremento progresivo de la demanda, sobre todo cuando se ejecuten otros proyectos mineros (gran consumidor de energía eléctrica), y en época de estiaje (falta de lluvia).