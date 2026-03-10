La creciente escasez de talento especializado en minería, sector que enfrenta, simultáneamente, una profunda transformación tecnológica y exigencias ASG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) cada vez más rigurosas, será el tema de exposición de Thibaut Larrat, socio de McKinsey & Company, en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería.

El experto, quien disertará en el panel “Gestión del Talento, Pluralidad e Inclusión en Escenarios Mineros Sostenibles”, analizará cómo las compañías mineras pueden cerrar la brecha de talento mediante modelos innovadores de atracción, formación y fidelización de profesionales, alineados con la digitalización, la automatización y los estándares de sostenibilidad que exige el mercado global.

Durante el encuentro, que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), también se examinará cómo el cambio generacional, las nuevas expectativas laborales y la competencia por perfiles STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) están reconfigurando la gestión del capital humano.

“El talento es hoy la variable más escasa y, por tanto, la más estratégica en la minería. Las empresas que logren atraer, desarrollar y retener a las nuevas generaciones, con una propuesta de valor genuinamente inclusiva serán las que lideren la transformación del sector en la próxima década”, explicó Larrat.

Líderes

La participación del representante de McKinsey & Company aportará una mirada sustentada en experiencias internacionales, sobre cómo las empresas líderes están rediseñando sus estrategias de talento para sostener la productividad y garantizar la continuidad operativa en escenarios de alta complejidad.

La amplia trayectoria de Larrat en la mejora del desempeño y la transformación organizacional en sectores con alto uso de capital lo consolida como un exponente destacado entre los líderes de la minería en este periodo de profunda transformación organizacional en sectores con alto uso de capital humano.

Ha brindado asesoramiento a empresas de energía y recursos naturales en áreas cruciales como estrategia, desarrollo de capacidades y transformación organizacional. Su metodología fusiona el análisis de las tendencias globales de la fuerza laboral con una perspectiva práctica enfocada en el establecimiento de culturas de alto desempeño sostenibles.

El simposio minero se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026 en Lima, bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”.