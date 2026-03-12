El desempleo juvenil en Perú durante 2025 registró cifras preocupantes porque registró tasas de entre el 10 y 11%, comprometiendo a la población de entre 14 y 24 años, siendo más del doble del promedio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, en Lima Metropolitana las cifras son más preocupantes porque la tasa de desempleo juvenil es de 15.4%, con un 74.9% de informalidad y 45 mil empleos juveniles perdidos.

En ese sentido, las barreras principales que excluyen del mercado laboral a los más jóvenes es falta de experiencia y escasez de vacantes formales

Además, el 17% de jóvenes de entre 15 y 29 años en el país no estudia ni trabaja (NINIS), concentrándose una proporción significativa en Lima y Callao, lo que incrementa el riesgo de exclusión social permanente.

Oportunidad

Frente a la gran exclusión del mercado labora de los jóvenes, sobre todo de Limas y Callao, Fundación Forge lanzó la convocatoria del programa de entrenamiento laboral “Tu Futuro”, una iniciativa 100% gratuita y virtual que ofrece 300 becas para jóvenes de Lima y Callao.

“El entrenamiento busca fortalecer competencias clave como la confianza personal, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados. Además, acompañamos a los jóvenes en la construcción de un currículum de alto impacto y los preparamos para entrevistas laborales con expertos”, señaló Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundaria completa, que no cuenten con empleo formal y que dispongan de un dispositivo con conexión a internet, cámara y micrófono, además de actitud y compromiso para su proceso formativo.

El programa tiene una duración de un año y, a partir del cuarto mes, los participantes pueden postular a oportunidades laborales formales, gracias a las alianzas que Fundación Forge mantiene con más de 100 empresas del país.