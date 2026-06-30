Nueve de cada diez economistas consultados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) identificaron a la inseguridad ciudadana y a las economías ilegales como los problemas de peor gestión del Ejecutivo en los últimos cinco años.

“La inseguridad ciudadana y el crimen organizado lideran los riesgos económicos de corto plazo y son percibidos como la dimensión de peor desempeño del Ejecutivo”, según el IPE.

También indican que El Niño Costero de magnitud fuerte en la segunda mitad del año demanda del Estado reforzar infraestructura crítica de protección, como defensas ribereñas, sistemas de drenaje fluvial y canales de riego.

“Según estimaciones de CENEPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para el periodo junio-agosto, 1.5 millones de viviendas enfrentan riesgo alto o muy alto por movimientos en masa”, precisa el IPE

Para Carlos Gallardo, gerente general del IPE, los resultados reflejan una débil gestión pública, que ha limitado la capacidad del Estado para proveer seguridad, ejecutar recursos con calidad y sostener políticas públicas efectivas.

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También se identificaron aspectos que debería corregir el próximo Ejecutivo. “Lograr mejores resultados económicos requiere pasar de los anuncios a los hechos, con capacidad técnica, reglas de juego claras, combate a la inseguridad y decisiones consistentes desde el inicio del nuevo gobierno”, según Gallardo.

Y si el nuevo gobierno pide facultades legislativas en sus primeros meses de gestión, el nuevo gobierno debe priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra economías ilegales.

Además, consideran que nombrar un equipo económico capaz es prioritario para fortalecer la confianza empresarial y promover más inversión privada.