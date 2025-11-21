Las expectativas de los empresarios del emporio comercial de Gamarra son altas para la presente campaña navideña a raíz de las medidas que se están tomando para reforzar la seguridad de los compradores, señaló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú.

De ese modo, precisó la empresaria, las ventas anuales en el 2025 sumarían entre S/ 4,000 y 4,500 millones, y representarían un crecimiento de entre 5 y 10%,

Sin embargo, según explicó a Correo, ese monto aún estará por debajo de las ventas que registró el emporio comercial en la prepandemia.

Recalcó que las ventas en Gamarra deberían ser mayores, pero la inseguridad y los acontecimientos políticos (toma de carreteras, marchas violentas) restringen la llegada de más compradores del interior del país, quienes mueven las ventas mayoristas.

“Por lo menos el 20% de nuestras ventas se comprometen por esos factores. Estimamos que este año se dejarán de vender un poco más de S/ 500 millones por esos motivos”, precisó.

Gamarra concentra a más de 40 mil micro y pequeñas empresas (mypes) y generan entre 75 mil y 150 mil empleos directos.

NAVIDAD

Saldana refirió que para la presente campaña navideña, se estiman ventas por S/ 1,800 millones, que representarían al menos el 50% de las ventas totales del emporio comercial en el presente año, que en este caso si serían mayores a las de la prepandemia.

Señaló que se estima que en la campaña navideña, el emporio de Gamarra recibirá en promedio 500 mil compradores por día, por lo que se ha implementado el operativo “Navidad segura”, que incluye 180 policías por turnos, cámaras de vigilancia y control del comercio ambulatorio.

Manifestó que en el 2024, “las ventas minoristas salvaron el año en Gamarra y no pasamos en rojo; la temporada mayorista casi la perdemos por la inseguridad y los acontecimientos políticos”.

Pero, este año, prosiguió, está mejorando porque se está reforzando medidas para dar seguridad a los compradores.

“Las ventas mayoristas se están recuperando, lo que se refleja desde setiembre, está viniendo un mayor número de compradores del interior del país. En la última semana de noviembre comienza la campaña minorista”, comento.

La empresaria indicó ese resultado es por el estado de emergencia en Lima y el Callao. “Nosotros pedimos el estado de emergencia y estamos viendo mejores resultados”, anotó.